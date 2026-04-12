Лаваш теперь закупаю впрок! Эти пирожки с сочной начинкой — мое спасение по утрам

Пять минут в духовке — и лаваш превращается в золотистые хрустящие конвертики. За это время начинка из яиц и сыра успевает пропечься, а тесто — стать по-настоящему аппетитным.

Что понадобится

Лаваш армянский — 2 шт., яйца — 5 шт., сыр твердый — 150 г, зелень укропа — 1 пучок, соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу, масло растительное — 2 ст. л.

Как готовлю

Лаваш нарезаю на квадраты размером примерно 15 х 15 см. В миске смешиваю натертый на крупной терке сыр, мелко рубленную зелень укропа, соль и перец.

Добавляю сырые яйца и тщательно перемешиваю вилкой до однородности — это будет наша начинка. На каждый квадрат лаваша выкладываю 1–2 ст. л. яично-сырной смеси.

Края лаваша заворачиваю конвертом, плотно защипывая, чтобы начинка не вытекла. Противень застилаю пергаментом, смазываю его растительным маслом и выкладываю пирожки швом вниз.

Сверху каждую заготовку слегка смазываю оставшимся маслом для золотистой корочки. Выпекаю в разогретой до 200 °C духовке около 15–20 минут, до румяного цвета. Подаю теплыми.

