В МИД Ирана указали на одну тревожную деталь в переговорах с США

Переговоры между Вашингтоном и Тегераном проходили в атмосфере недоверия, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. По его словам, которые приводит агентство Mehr, никто не ждал, что соглашение будет достигнуто за столь короткое время.

Эти переговоры проводились в атмосфере недоверия и подозрений. Естественно, что с самого начала нам не стоило ждать достижения соглашения за один раз. Никто и не имел таких ожиданий, — отметил он.

До этого стало известно, что глава США Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио находились на поединке турнира UFC, когда вице-президент Джей Ди Вэнс объявил об отсутствии соглашения с Ираном. В зале хозяин Белого дома сидел рядом с Рубио и американским послом в Индии Серджио Гором. По словам источников, Трамп и госсекретарь улыбались и наслаждались боем.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что российские власти не раз призывали к политико-дипломатическому урегулированию кризисной ситуации на Ближнем Востоке, у которой изначально не было военного решения. По словам дипломата, США и Израиль потерпели «сокрушительное поражение» из-за своего одноколейного подхода.