Аренда жилья в Москве: топ-10 районов с самыми дешевыми квартирами

Где дешевле всего снять однушку в Москве в 2026 году

По данным аналитического центра «Циан», предоставленным NEWS.ru, в первом квартале 2026 года средняя ставка аренды однокомнатной квартиры в Москве составила 67,4 тыс. рублей в месяц. Однако разброс по районам колоссальный: в лидерах рейтинга цены почти в два раза ниже. NEWS.ru представляет топ-10 самых дешевых районов столицы для тех, кто хочет снять жилье без переплаты.

Согласно оценкам «Циана», первое место занимает Бекасово в Троицком административном округе (ТАО) — 37,1 тыс. рублей. На втором месте Троицк (ТАО) — 41,6 тыс. На третьем расположился Филимонковский район (ТАО) — 42,4 тыс. За ним идет Щербинка (Новомосковский округ, НАО) — 43,2 тыс.

Пятое и шестое места делят между собой два района: Крюково (ЗелАО) и Бирюлево Западное (ЮАО) — по 44,5 тыс. рублей. На седьмой позиции находятся Савелки (ЗелАО) — 44,8 тыс. рублей. Далее следуют Силино и Старое Крюково (ЗелАО) — 45,4 тыс. и 46,1 тыс. рублей соответственно. Замыкают десятку Вешняки (Восточный округ, ВАО) — 47,8 тыс. рублей.

Районы Зеленограда (Крюково, Савелки, Силино, Старое Крюково) заняли сразу четыре позиции. Абсолютный минимум — в старой Новой Москве: Бекасово, Троицк и Филимонковский.

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Почему в ряде районов Москвы сравнительно низкая стоимость аренды жилья

Главный фактор — транспортная удаленность от центра и МКАД. Бекасово находится почти в 40 км от Кремля, а прямое железнодорожное сообщение (МЦД-4) лишь частично компенсирует дальность. Троицк и Щербинка формально входят в Москву с 2012 года, но по многим параметрам это еще небольшие города с локальным рынком труда.

Зеленоград — анклав на северо-западе, оторванный от большой Москвы, хотя в нем хорошо развита инфраструктура. Вешняки — единственный район в старых границах (ВАО). Его появление в топе рейтинга связано с большим количеством панельного фонда и отсутствием метро в пешей доступности для части улиц (ближайшие станции — «Новогиреево» или «Выхино»).

«Удобнее всего жить в Зеленограде. Это район Москвы с низкими ставками, а также полноценный город со спортивной, культурной и общественной жизнью, с удобной пешеходной и велосипедной инфраструктурой (а не удаленный периферийный муниципалитет, как Вешняки или Бирюлево)», — рассказал в беседе с NEWS.ru главный аналитик «Циана» Алексей Попов.

По его словам, транспортная доступность в Зеленограде тоже неплохая: скоростная платная трасса, две обычные автомагистрали (Ленинградское и Пятницкое шоссе), а также линия МЦД с современными электропоездами. При этом в удаленных районах Новой Москвы есть только автобусы с непредсказуемым расписанием, подчеркнул Попов.

О чем нужно помнить при поиске квартиры в дешевых районах

Проверяйте транспортную доступность в часы пик. От Бекасово до «Киевской» на МЦД-4 ехать около 50 минут, но интервалы поездов не всегда удобны.

Ищите квартиры в домах не старше 2000-х — в дешевых районах много хрущевок с плохой шумоизоляцией и высокими коммунальными платежами.

Торгуйтесь в Новой Москве: из-за большого объема нового жилья собственники часто дают скидку 5–10% при долгосрочном найме (от года).

Учитывайте стоимость проезда: экономию на аренде могут «съесть» ежедневные поездки на такси, если работа находится в центре.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По словам директора рынков России и СНГ «Фам Пропертис» Валерия Тумина, выбор дешевого района для аренды — это всегда компромисс между стоимостью и комфортом. Если вы готовы мириться с некоторыми неудобствами, такими как удаленность от центра или проживание в старом жилом фонде, можно существенно снизить расходы на аренду.

«Главное — тщательно изучить район и квартиру, проверить все документы и грамотно использовать возможности для экономии: торг, сезонность и поиск без посредников», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.

Как еще сэкономить на аренде

Поиск жилья без посредников также позволяет сэкономить средства. «Используйте прямые каналы, такие как соцсети или паблики, а также объявления с пометкой „риелторов просьба не беспокоить“. Это поможет избежать комиссий», — добавил он.

Если бюджет строго ограничен, то можно присмотреться к квартирам с минимальным набором мебели или без бытовой техники, после чего докупить необходимое. «Однако важно взвесить риски: в квартире с сильным износом могут возникнуть непредвиденные расходы на ремонт», — предупредил Тумин.

При заключении договора аренды необходимо проверить документы собственника — паспорт, выписку из ЕГРН или доверенность, если квартиру сдает третье лицо. Также стоит составить акт приема-передачи квартиры, где будут зафиксированы все имеющиеся недостатки. «Это защитит вас от лишних расходов в будущем», — заключил эксперт.

