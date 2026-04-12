12 апреля 2026 в 08:09

Появились подробности переговоров Ирана с США

Press TV: Иран выдвинул разумные инициативы в ходе переговоров с США

Тегеран выдвинул разумные инициативы и предложения в ходе переговоров с Вашингтоном, передает иранский телеканал Press TV со ссылкой на источник, близкий к ситуации. По его словам, теперь все зависит от американской стороны.

Иран представил разумные инициативы и предложения в ходе переговоров. Теперь все зависит от США, которые должны реалистично отнестись к решению проблем, — сказано в материале.

До этого стало известно, что глава США Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио находились на поединке турнира UFC, когда вице-президент Джей Ди Вэнс объявил об отсутствии соглашения с Ираном. В зале хозяин Белого дома сидел рядом с Рубио и американским послом в Индии Серджио Гором. По словам источников, Трамп и госсекретарь улыбались и наслаждались боем.

Ранее представитель иранского министерства иностранных дел Эсмаил Багаи отмечал, что Иран и США достигли понимания по нескольким вопросам на переговорах в пакистанском Исламабаде. При этом, по его словам, делегации разошлись во мнениях по двум-трем важным вопросам, что не позволило прийти к заключению мирного соглашения.

Японский зоопарк заговорил о минусах популярности макаки Панча
Несколько человек госпитализированы после ДТП с автобусом и фурой
ЦАХАЛ нанесла удар по Ливану перед началом переговоров
Несколько человек погибли в страшном ДТП с фурой
Стало известно, какая погода ждет Москву в начале недели
Кинолог разъяснил, можно ли угощать куличами собак
Появились подробности переговоров Ирана с США
ВСУ сорвали перемирие, героизм штурмовиков: новости СВО к утру 12 апреля
Аренда жилья в Москве: топ-10 районов с самыми дешевыми квартирами
«Фантазии больного террориста»: власти РФ оценили идею Зеленского с базами
Появилась информация о новом раунде переговоров США и Ирана
Парламентские выборы стартовали в Венгрии
В Госдуме рассказали об изменении срока передачи показаний счетчиков
«Это визит козла-провокатора»: Рогов о поездке Бориса Джонсона на Запорожье
Биография, тайный брак, слухи о зависимости: куда пропала Елена Корикова
Пакистан сделал заявление после провальных переговоров США и Ирана
Политолог из США развеял надежды Киева на получение американского оружия
В МИД Ирана указали на одну тревожную деталь в переговорах с США
МИД Ирана раскрыл подробности переговоров с США
Трампа уличили в демонстративном игнорировании переговоров с Ираном
Дальше
Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона

Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля

