Появились подробности переговоров Ирана с США

Тегеран выдвинул разумные инициативы и предложения в ходе переговоров с Вашингтоном, передает иранский телеканал Press TV со ссылкой на источник, близкий к ситуации. По его словам, теперь все зависит от американской стороны.

До этого стало известно, что глава США Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио находились на поединке турнира UFC, когда вице-президент Джей Ди Вэнс объявил об отсутствии соглашения с Ираном. В зале хозяин Белого дома сидел рядом с Рубио и американским послом в Индии Серджио Гором. По словам источников, Трамп и госсекретарь улыбались и наслаждались боем.

Ранее представитель иранского министерства иностранных дел Эсмаил Багаи отмечал, что Иран и США достигли понимания по нескольким вопросам на переговорах в пакистанском Исламабаде. При этом, по его словам, делегации разошлись во мнениях по двум-трем важным вопросам, что не позволило прийти к заключению мирного соглашения.