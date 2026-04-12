Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 апреля 2026 в 07:26

Пакистан сделал заявление после провальных переговоров США и Ирана

МИД Пакистана: Исламабад продолжит посредничество между США и Ираном

Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Исламабад намерен и дальше выполнять посредническую роль в диалоге между Вашингтоном и Тегераном, заявили в пакистанском МИД. Дипломаты выразили надежду, что стороны продолжат соблюдать свои обязательства по прекращению огня, достигнутые ранее при посредничестве Пакистана.

Внешнеполитическое ведомство страны подчеркнуло важность выполнения договоренностей для достижения прочного мира. Пакистан также поблагодарил обе делегации за принятие приглашения в Исламабад и участие в консультационном процессе.

Мы надеемся, что обе стороны продолжат действовать в позитивном ключе для достижения прочного мира <…> Крайне важно, чтобы все стороны выполняли свои обязательства по прекращению огня, — говорится в сообщении МИД.

Ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс на пресс-конференции по итогам консультаций заявил, что переговоры между делегациями США и Ирана, проходившие в столице Пакистана, не привели к достижению договоренностей. По его словам, иранская сторона отказалась принимать условия США. Однако разговор был содержательным и это, по мнению американской стороны, — хорошие новости.

Мир
Пакистан
МИД
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Японский зоопарк заговорил о минусах популярности макаки Панча
Несколько человек госпитализированы после ДТП с автобусом и фурой
ЦАХАЛ нанесла удар по Ливану перед началом переговоров
Несколько человек погибли в страшном ДТП с фурой
Стало известно, какая погода ждет Москву в начале недели
Кинолог разъяснил, можно ли угощать куличами собак
Появились подробности переговоров Ирана с США
ВСУ сорвали перемирие, героизм штурмовиков: новости СВО к утру 12 апреля
Аренда жилья в Москве: топ-10 районов с самыми дешевыми квартирами
«Фантазии больного террориста»: власти РФ оценили идею Зеленского с базами
Появилась информация о новом раунде переговоров США и Ирана
Парламентские выборы стартовали в Венгрии
В Госдуме рассказали об изменении срока передачи показаний счетчиков
«Это визит козла-провокатора»: Рогов о поездке Бориса Джонсона на Запорожье
Биография, тайный брак, слухи о зависимости: куда пропала Елена Корикова
Пакистан сделал заявление после провальных переговоров США и Ирана
Политолог из США развеял надежды Киева на получение американского оружия
В МИД Ирана указали на одну тревожную деталь в переговорах с США
МИД Ирана раскрыл подробности переговоров с США
Трампа уличили в демонстративном игнорировании переговоров с Ираном
Дальше
Самое популярное
Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.