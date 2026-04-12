Пакистан сделал заявление после провальных переговоров США и Ирана

МИД Пакистана: Исламабад продолжит посредничество между США и Ираном

Исламабад намерен и дальше выполнять посредническую роль в диалоге между Вашингтоном и Тегераном, заявили в пакистанском МИД. Дипломаты выразили надежду, что стороны продолжат соблюдать свои обязательства по прекращению огня, достигнутые ранее при посредничестве Пакистана.

Внешнеполитическое ведомство страны подчеркнуло важность выполнения договоренностей для достижения прочного мира. Пакистан также поблагодарил обе делегации за принятие приглашения в Исламабад и участие в консультационном процессе.

Мы надеемся, что обе стороны продолжат действовать в позитивном ключе для достижения прочного мира <…> Крайне важно, чтобы все стороны выполняли свои обязательства по прекращению огня, — говорится в сообщении МИД.

Ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс на пресс-конференции по итогам консультаций заявил, что переговоры между делегациями США и Ирана, проходившие в столице Пакистана, не привели к достижению договоренностей. По его словам, иранская сторона отказалась принимать условия США. Однако разговор был содержательным и это, по мнению американской стороны, — хорошие новости.