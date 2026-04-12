Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 апреля 2026 в 06:20

Возвращенная из плена жительница Суджи рассказала о защите армией РФ

Жительница Суджи Скобеева: ВС РФ защищали горожан с первых дней вторжения ВСУ

Курская область Курская область Фото: Юрий Конопатов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Жительница Суджи Курской области Галина Скобеева, которую удалось вернуть из украинского плена, рассказала журналистам о помощи российских военнослужащих местным жителям в первые дни вторжения ВСУ в регион. По ее словам, штурмовики не бросили горожан в беде.

Зашли ребята-штурмовики, у которых были свои цели и задачи. Но они нас не бросили, они пытались нас накормить. Вы не представляете, какой вкусный был первый бутерброд: колбаса варенная и копченая, — сообщила женщина журналистам.

Скобеева подчеркнула, что российские военные с первых дней вторжения ВСУ делали все возможное, чтобы защитить мирное население Суджи. Она также вспомнила, как российские операторы дронов спасли курян от атак украинских танков, подняв в воздух «рой» беспилотников.

Ранее стало известно, что семь жителей Курской области, которые оставались последними из числа незаконно удерживаемых в Сумской области, доставлены автобусом в Курск. Людей встретили их родственники, врачи и представители курских властей в одном из местных пунктов временного размещения. Среди возвращенных — пять женщин и двое мужчин, самому взрослому 91 год. У нескольких есть проблемы со здоровьем.

Общество
Суджа
ВС РФ
ВСУ
Самое популярное
Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Экономика

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Общество

Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля
Россия

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.