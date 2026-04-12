Жительница Суджи Курской области Галина Скобеева, которую удалось вернуть из украинского плена, рассказала журналистам о помощи российских военнослужащих местным жителям в первые дни вторжения ВСУ в регион. По ее словам, штурмовики не бросили горожан в беде.

Зашли ребята-штурмовики, у которых были свои цели и задачи. Но они нас не бросили, они пытались нас накормить. Вы не представляете, какой вкусный был первый бутерброд: колбаса варенная и копченая, — сообщила женщина журналистам.

Скобеева подчеркнула, что российские военные с первых дней вторжения ВСУ делали все возможное, чтобы защитить мирное население Суджи. Она также вспомнила, как российские операторы дронов спасли курян от атак украинских танков, подняв в воздух «рой» беспилотников.

Ранее стало известно, что семь жителей Курской области, которые оставались последними из числа незаконно удерживаемых в Сумской области, доставлены автобусом в Курск. Людей встретили их родственники, врачи и представители курских властей в одном из местных пунктов временного размещения. Среди возвращенных — пять женщин и двое мужчин, самому взрослому 91 год. У нескольких есть проблемы со здоровьем.