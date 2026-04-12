Раскрыто, согласован ли новый раунд переговоров США и Ирана

Место для следующего раунда переговоров между США и Ираном пока не определили, передает телеканал Press TV со ссылкой на иранский источник. По его информации, дата следующей встречи также пока неизвестна.

Пока ни время, ни место для следующего раунда переговоров не определены, — сказано в материале.

Ранее представитель иранского министерства иностранных дел Эсмаил Багаи отмечал, что Иран и США достигли понимания по нескольким вопросам на переговорах в пакистанском Исламабаде. При этом, по его словам, делегации разошлись во мнениях по двум-трем важным вопросам, что не позволило прийти к заключению мирного соглашения.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что в США и на Ближнем Востоке может наступить золотой век. Он отметил, что Ирану надоел военный конфликт, и он хочет заключить соглашение. По его словам, день, когда было объявлено о двухнедельном перемирии между Вашингтоном и Тегераном, важен для всего мира.

При этом первый вице-спикер иранского парламента Али Никзад уточнил, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи не даст подписать соглашения с США в Исламабаде, если американская сторона не примет условия Тегерана. По его словам, речь идет о 10 пунктах.