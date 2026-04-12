12 апреля 2026 в 07:30

«Это визит козла-провокатора»: Рогов о поездке Бориса Джонсона на Запорожье

Рогов счел визит Джонсона в Запорожскую область провокацией

Борис Джонсон Фото: Roberto Casimiro/Keystone Press Agency/Global Look Press
Поездка бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в подконтрольную ВСУ часть Запорожской области — провокация, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. По словам сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов, которые приводит РИА Новости, для них конфликт с Россией не более чем источник заработка.

Это визит козла-провокатора. Как только появляется хоть отдаленная перспектива наступления мира, Джонсон тут же мчит галопом на подконтрольное режиму Зеленского постукраинское пространство, чтобы разжечь боевые действия с новой силой, — отметил он.

Ранее сообщалось, что Украина не выполнила свыше десяти требований, обязательных для вступления в Евросоюз, чем сильно разочаровала Брюссель. При этом, по словам немецких аналитиков, лидеры ЕС наговорили об украинском правительстве немало преждевременных похвал. В частности, по словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, Киев добился «значительного прогресса» на пути к членству.

