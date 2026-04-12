Биография, тайный брак, слухи о зависимости: куда пропала Елена Корикова

Звезде сериала «Бедная Настя» Елене Кориковой 12 апреля исполняется 54 года. Что известно о личной жизни артистки, почему она пропала с экранов?

Чем прославилась Корикова

Елена Корикова родилась 12 апреля 1972 года в селе Карачино под Тобольском. Родители, Татьяна и Юрий, разошлись, когда она была маленькой. В деревне Елена пошла в школу и окончила начальные классы. Затем мать увезла ее в Ростов-на-Дону. После школы Елена отправилась покорять Москву и с первой попытки поступила во ВГИК.

Известность ей принесла роль Анны Платоновой в сериале «Бедная Настя». Также она снималась в лентах «Проклятие Дюран», «Право на любовь», «Капитанские дети», «Чемпион», «Женщины на грани», «Нити любви», «Неформат», «Круговорот» и других.

Всего в ее фильмографии более 30 работ.

В 2001 году Елену позвали в труппу «Современника» по инициативе Галины Волчек. В этом театре она сыграла в постановках «Три товарища», «Три сестры», «Анфиса» и «Бесы». Корикова служила в театре до 2004 года.

Сейчас Корикова не появляется на экранах. По данным KP.RU, несколько лет назад Елена Корикова переехала жить в Черногорию, где купила недвижимость.

Как сложилась личная жизнь Кориковой

Во время учебы в ВГИКе Елена Корикова познакомилась с однокурсником Дмитрием Рощиным, сыном актрисы Екатерины Васильевой. Когда Елена забеременела, Дмитрий предложил ей выйти за него замуж, но позже отказался признать ребенка.

Режиссер Наталья Пьянкова поделилась, что мать Рощина не одобряла его выбор.

«Рощина на курсе обожали. Когда он влюбился в Корикову, стали жалеть. И особенно его маму Екатерину Васильеву. Я помню, как она звонила мне и говорила, что сын привел ее домой. Спрашивала, что делать», — утверждала она.

Спустя время Рощин бросил актерскую карьеру и стал священником. Он женился и воспитывает восьмерых детей. Мужчина до сих пор отрицает, что является отцом сына Кориковой.

Первым мужем Кориковой стал писатель Дмитрий Липскеров. Их брак длился два года.

Актриса также 11 лет была замужем за оператором Максимом Осадчим. Он снял ее для клипов Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова и Леонида Агутина, а также других исполнителей.

В 2019 году Корикова сообщила, что вышла замуж. Имя избранника она не раскрыла.

«У Кориковой есть состоятельный мужчина, который когда-то был чиновником, но теперь перебрался за границу и обеспечил Елене беззаботную жизнь», — рассказала подруга актрисы KP.RU.

Правда ли, что Корикова страдала алкогольной зависимостью

СМИ, после того как актриса перестала появляться на публике, писали, что поползли слухи об алкогольной зависимости Кориковой.

«Также злые языки поговаривали, что актриса пьет из-за отсутствия ролей в кино и театре. Сначала Елена игнорировала эти сплетни, но в результате не выдержала и заявила, что будет судиться с клеветниками», — говорится в публикации.

«Я долго терпела: вероятно, в силу моего воспитания или природного терпения мне не хотелось конфликта. Кроме того, мне представлялось ненужным заниматься опровержением подобных газетных уток. Однако любому терпению приходит конец. Я обратилась в суд с иском о защите чести и достоинства для пресечения попыток меня оклеветать», — писала она в социальных сетях.

Актриса рассказывала, что за этим стоит один из ее влиятельных поклонников, которому она однажды отказала. Звезда уверена: именно его действия испортили ее репутацию.

