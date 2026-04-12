Слухи о конце карьеры, клеймо живодера, инфаркт: как живет Юрий Куклачев

Дрессировщику Юрию Куклачеву 12 апреля исполняется 77 лет. Что известно о здоровье артиста, почему возникают слухи о завершении его карьеры, как он относится к СВО?

Что известно о здоровье Куклачева

Накануне народный артист РСФСР Юрий Куклачев сообщил, что чувствует себя отлично после инфаркта, перенесенного в 2024 году. Дрессировщику стало плохо на юбилейном концерте «Самый добрый клоун».

«Чувствую себя прекрасно. У нас уникальные врачи. Я счастлив, что в нашей стране простой дежурный врач может сделать операции через маленькую дырочку (малоинвазивная хирургия. — NEWS.ru), которые во всем мире признают как уникальное явление. В России талантливые люди — и я счастлив, что родился и живу здесь, в этой стране. Тут мое сердце», — рассказал Куклачев.

Артист рассказывал, что инфаркт разбил его во время номера, когда он должен был раздавить шарик грудью. Шарик был тугим, но все-таки лопнул, а артист ощутил резкую боль в груди.

«И я почувствовал ожог. Думаю: ух ты, нерв какой-то задел. И так зажгло. Я встал, дальше продолжаю работать, а у меня ожог все сильнее и сильнее. Думаю: странно, что это такое? Такого никогда не было. А мне еще надо было сделать очень сложный трюк акробатический, на одной палке попрыгать», — отметил Куклачев.

Артист рассказал, что пережил остановку сердца во время операции. Он отметил, что его жизнь спас талантливый хирург: врач не только вернул его к жизни, но и очистил сосуды от тромбов. Кроме того, артисту установили пять стентов.

«Меня поправили. Пять стентов никому не ставили. А мне — сразу. Теперь клоун Куклачев с металлическим сердцем», — подчеркнул он.

Отдельно Куклачев упомянал о проблемах со зрением — он сделал лазерную коррекцию сетчатки. По его словам, возраст берет свое.

Откуда появился слух о завершении карьеры Куклачева

Осенью прошлого года некоторые СМИ сообщили, что Юрий Куклачев завершает свою карьеру. Журналисты писали, что, якобы по словам самого художественного руководителя Театра кошек, он больше не может выступать из-за проблем со здоровьем.

Куклачев опроверг эту информацию, отмечает NEWS.ru.

«Появился очередной фейк. Корреспондент <…> написал такое, что не соответствует действительности. Дело в том, что я после болезни сумел восстановиться и уже через два с половиной месяца выступал на сцене вместе с детьми. Поэтому это все неправильно. <…> Я продолжаю работать, не останавливаясь. Мы сейчас новые спектакли создаем. У нас интересная, огромная, большая программа по созданию нового шоу с кошками», — сказал артист.

Что Куклачев говорил об СВО

Куклачев убежден, что теракт в «Крокус Сити Холле» ярко демонстрирует, с кем Россия сражается в рамках СВО.

«Наш народ сейчас увидел, что с нами сделают Запад и Европа, если они, не дай бог, нас победят. Мы еще жестче должны с ними разговаривать, не щадить. Они собираются ракеты дальнобойные давать? Те, кто даст, — преступники. Значит, их тоже надо бомбить», — заявил он.

Дрессировщик также рассказал, что поддерживает «участие» в СВО кошек, которые живут в окопах и ловят мышей. Он напомнил, что благодаря животным удалось защитить продукты от грызунов после снятия блокады Ленинграда.

«Вот сейчас опять окопы, опять мыши. И только кошки могут от этого спасать. Кошка и в прошлом спасла человечество. Спасет и теперь», — считает Куклачев.

В апреле 2025 года президент Украины Владимир Зеленский ввел персональные санкции против Юрия Куклачева. В ответ на это артист пригласил украинского лидера на свое представление.

«Господин Зеленский! Рекомендую, посетите наш добрый спектакль, чтобы вы вспомнили о настоящих человеческих ценностях, которые, к сожалению, забыли», — обратился к нему Куклачев.

Что Куклачев говорил о своей деятельности

Куклачев по-прежнему возглавляет Театр кошек в Москве. У него трое детей, которые также трудятся в театре. Сыновья Куклачева стали дрессировщиками и выступают самостоятельно, а дочь занимает должность художественного руководителя.

Артист живет в Москве — на юге Строгино, в Троице-Лыково. Рядом с его трехэтажным домом построена стеклянная веранда, где живет около 15 кошек. По словам Куклачева, клоуны «не могут уйти на заслуженный отдых и работают до 85 лет». На продукты, корм для животных и прочие расходы он зарабатывает самостоятельно.

Куклачев признавался, что не представляет своей жизни без театра. Его пенсия составляет около 50 тысяч рублей, из которых 30 тысяч — доплата за звание.

«Есть льготы — хорошо, спасибо. Но лучше бы платили достойно. Если бы я не работал, не знаю, как бы жил. Те мои друзья, которые на пенсию ушли, у них уже зубы на полке. Кому-то дети помогают финансово, если имеют возможность», — пояснил дрессировщик.

В середине 2000-х годов в блогах и на форумах активно обсуждалась новость о том, что Юрия Куклачева обвинили в жестоком обращении с животными. Говорили, что создатель Театра кошек применяет электрошокер для обучения своих пушистых артистов и часто использует физическую силу в работе с ними. Эти слухи распространялись на фоне борьбы за здание театра.

«В 2003 или 2005 году, не помню уже, решили мое помещение забрать под банк. У банкиров есть юристы, и они что делают — дискредитируют мастера. И в один день в интернете появилась информация, что он издевается над кошками. Я не обращал внимания, но дети мои говорят: „Так нельзя, там ужас пишут, даже придумать такое сложно“. Ну тогда я подал в суд на них. Все сразу сняли. Очень просто, не надо ругаться, кричать — в суд подать», — цитирует слова Куклачева «Новый очаг».

Суд остался на стороне дрессировщика. Журналист, который пытался опорочить репутацию Куклачева, выплатил 40 тысяч рублей и удалил все свои публикации.

