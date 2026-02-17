Никакого теста! Только батон, яйца и то, что завалялось в холодильнике. Сытный пирог на завтрак и перекус

Никакого теста! Только батон, яйца и то, что завалялось в холодильнике. Сытный пирог на завтрак и перекус

Этот пирог из батона и колбасы — гениально простое и невероятно вкусное спасение, когда нужно быстро сообразить завтрак или перекус из того, что есть в холодильнике. Его необычность в том, что никакого теста — просто нарезанный батон заливается яично-сметанной смесью с горчицей, а сверху — колбаса и сыр. Получается обалденная вкуснятина: хрустящая золотистая сырная шапка и нежная, сочная заливка, пропитывающая хлеб, с пикантной горчичной ноткой. Батон превращается в мягкое, почти суфлеобразное основание с кусочками колбасы — сытно, ароматно и безумно аппетитно. Идеальный вариант, когда хочется чего-то вкусного без лишней возни.

Для приготовления вам понадобится: 150 г батона (примерно треть буханки), 4 яйца, 150 г колбасы (любой), 100 г сыра, ½ ч. ложки горчицы, 4 ст. ложки сметаны (120 г), 30–50 г сливочного масла и соль по вкусу. Батон нарежьте кубиками, колбасу — мелкими кусочками, сыр натрите на крупной тёрке. В миске взбейте яйца со сметаной, горчицей и солью. Форму для запекания щедро смажьте сливочным маслом. Выложите кубики батона, сверху распределите колбасу, залейте яичной смесью и посыпьте тёртым сыром. Запекайте в разогретой до 190 градусов духовке 20–25 минут до румяной сырной корочки. Подавайте горячей.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.