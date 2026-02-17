Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 февраля 2026 в 12:30

Никакого теста! Только батон, яйца и то, что завалялось в холодильнике. Сытный пирог на завтрак и перекус

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Этот пирог из батона и колбасы — гениально простое и невероятно вкусное спасение, когда нужно быстро сообразить завтрак или перекус из того, что есть в холодильнике. Его необычность в том, что никакого теста — просто нарезанный батон заливается яично-сметанной смесью с горчицей, а сверху — колбаса и сыр. Получается обалденная вкуснятина: хрустящая золотистая сырная шапка и нежная, сочная заливка, пропитывающая хлеб, с пикантной горчичной ноткой. Батон превращается в мягкое, почти суфлеобразное основание с кусочками колбасы — сытно, ароматно и безумно аппетитно. Идеальный вариант, когда хочется чего-то вкусного без лишней возни.

Для приготовления вам понадобится: 150 г батона (примерно треть буханки), 4 яйца, 150 г колбасы (любой), 100 г сыра, ½ ч. ложки горчицы, 4 ст. ложки сметаны (120 г), 30–50 г сливочного масла и соль по вкусу. Батон нарежьте кубиками, колбасу — мелкими кусочками, сыр натрите на крупной тёрке. В миске взбейте яйца со сметаной, горчицей и солью. Форму для запекания щедро смажьте сливочным маслом. Выложите кубики батона, сверху распределите колбасу, залейте яичной смесью и посыпьте тёртым сыром. Запекайте в разогретой до 190 градусов духовке 20–25 минут до румяной сырной корочки. Подавайте горячей.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Проверено редакцией
Читайте также
На молоке — прошлый век! Теперь пеку на светлом пенном — блины тонкие, ажурные и совсем не рвутся
Общество
На молоке — прошлый век! Теперь пеку на светлом пенном — блины тонкие, ажурные и совсем не рвутся
Этот пирог затмит любую шарлотку: густая карамель, нежные яблоки, рассыпчатое тесто. Зимний десерт мечты
Общество
Этот пирог затмит любую шарлотку: густая карамель, нежные яблоки, рассыпчатое тесто. Зимний десерт мечты
Блины по Дюкану: их можно есть даже на диете! Быстрый рецепт без муки
Семья и жизнь
Блины по Дюкану: их можно есть даже на диете! Быстрый рецепт без муки
Жарю гренки по-новому: раскатываю скалкой и кладу начинку. Через 5 минут на столе хрустящие трубочки с нежной серединкой
Общество
Жарю гренки по-новому: раскатываю скалкой и кладу начинку. Через 5 минут на столе хрустящие трубочки с нежной серединкой
Едим горячей и холодной на бутерброде: домашняя колбаса в духовке — невероятно вкусно, без химии и добавок
Общество
Едим горячей и холодной на бутерброде: домашняя колбаса в духовке — невероятно вкусно, без химии и добавок
рецепты
пироги
кулинария
завтраки
колбаса
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кровавые закатки: токсикоман расчленил мать и расфасовал ее по банкам
Диетолог рассказала, с каких продуктов нужно начинать завтрак
Тренер Тарасова оценила медали бывших российских спортсменов на Олимпиаде
«Флаг в руки»: Коц предложил ответ на претензии Польши к России
Суд отправил дочерей погибшей в ИВС Алии Галицкой жить с отцом
Тимошенко решила спастись от обвинений на Украине в европейском суде
Генконсул рассказал о состоянии пострадавших при падении лифта на Пхукете
Ученый обнадежил прогнозом весеннего половодья в Прикамье
Акции VK резко подскочили после данных о блокировке Telegram
«Ломка пройдет»: в ГД отреагировали на возможную полную блокировку Telegram
В зоне СВО погиб главный редактор известного военного журнала
Глава ЗакСо Бабушкина рассказала о льготных ставках в Свердловской области
Погода в Москве в среду, 18 февраля: ждать ли снегопада и сильных морозов
Пациентке с раком пришлось продать вещи ради таблеток за полмиллиона рублей
«Избивала несколько раз»: суд утвердил приговор истязавшей дочь матери
Российский самолет экстренно посадят в Нарьян-Маре
Украинцы занервничали из-за Мединского на переговорах
«Убирали землю после ФАБов»: стало известно, как сейчас выглядит Авдеевка
Работник ЖК грабил жильцов комплекса несколько месяцев
Пенсионер организовал бизнес по продаже жены для секса
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом
Общество

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.