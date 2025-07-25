В Госдуме придумали необычный способ, как популяризовать казаков Депутат Шолохов предложил создать в России киновселенную о казаках

В России нужно создать киновселенную о казаках — их образ считается одним из самых привлекательных в истории страны, заявил НСН депутат Госдумы Александр Шолохов. Он уточнил, что для этого потребуется системный подход как на Западе.

Казаки и казачество как явление, как феномен безусловной русской истории и политики — совершенно подходящий вариант для целой вселенной. Должен быть системный подход как в Голливуде. Все и сразу, наступление по всем фронтам: и майка, и кепка, и журнал с комиксами. Это будет работать только в комплексе, — пояснил Шолохов.

По словам депутата, образ казака ассоциируется с такими качествами, как «свободолюбие, безбашенность, воинственность и непокоренность». В качестве ярких представителей казачества он назвал Матвея Платова и Степана Разина.

Ранее депутат Госдумы Антон Ткачев выступил против законопроекта, подразумевающего выдачу прокатных удостоверений только тем фильмам, которые не подрывают традиционные ценности. Такой строгий отбор приведет к росту пиратства.