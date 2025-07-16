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16 июля 2025 в 11:13

Музей в Москве извинился за значки с храмом Василия Блаженного без крестов

Исторический музей отозвал значки с храмом Василия Блаженного без крестов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Государственный исторический музей (ГИМ) в Москве принес извинения за сувенирную продукцию с изображением храма Василия Блаженного без крестов, говорится в Telegram-канале учреждения. Такие сувениры уже изъяли из продажи.

Мы приносим искренние извинения всем, чьи чувства были невольно задеты дизайном сувенирных значков. После внимательного изучения ситуации музей принял решение изъять всю продукцию, вызвавшую дискуссию, и прекратить ее продажу до внесения необходимых изменений, — говорится в сообщении.

На сувениры с изображением собора без крестов, в том числе на значки, обратили внимание в соцсетях. В Историческом музее напомнили, что собор Василия Блаженного (Покровский собор) является памятником русского зодчества, православной святыней и признанным восьмым чудом света.

Его архитектурный образ вдохновляет дизайнеров на создание арт-объектов. Купол храма без крестов в ГИМ назвали «стилизацией архитектурной детали», которая подчеркивает «необыкновенную выразительность собора». В музее подчеркнули, что внимательно относятся к религиозным образам в сувенирной продукции.

Ранее сообщалось, что на сайте администрации президента России изменился дизайн государственного герба — на нем вновь появились традиционные кресты и короны двуглавого орла. Также были обновлены изображения в соцсетях.

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