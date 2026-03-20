Муж застал жену у другого и поплатился жизнью Мужчину и женщину из Пермского края осудили за убийство ее мужа

В Пермском крае мужчину и женщину признали виновными в убийстве ее мужа, проинформировали в Следственном комитете России по региону. Их осудили по статье 105 УК РФ («Убийство»).

В марте 2016 года потерпевший пришел в дом к фигуранту и увидел там его жену. Из-за ревности между ними возникла ссора, во время которой мужчина получил многочисленные удары от обвиняемого. Жена также участвовала в преступлении, нанеся несколько ударов мужу. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина утопил тело в реке.

Сразу доказать их причастность следствию не удалось. После тщательного изучения материалов дела в 2025 году выяснилось, что жена пострадавшего участвовала в убийстве. Женщина призналась и указала на соучастника. Суд приговорил женщину к 15 годам колонии общего режима, а мужчину к 17 годам колонии особого режима.

