20 марта 2026 в 17:47

Муж застал жену у другого и поплатился жизнью

Мужчину и женщину из Пермского края осудили за убийство ее мужа

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В Пермском крае мужчину и женщину признали виновными в убийстве ее мужа, проинформировали в Следственном комитете России по региону. Их осудили по статье 105 УК РФ («Убийство»).

В марте 2016 года потерпевший пришел в дом к фигуранту и увидел там его жену. Из-за ревности между ними возникла ссора, во время которой мужчина получил многочисленные удары от обвиняемого. Жена также участвовала в преступлении, нанеся несколько ударов мужу. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина утопил тело в реке.

Сразу доказать их причастность следствию не удалось. После тщательного изучения материалов дела в 2025 году выяснилось, что жена пострадавшего участвовала в убийстве. Женщина призналась и указала на соучастника. Суд приговорил женщину к 15 годам колонии общего режима, а мужчину к 17 годам колонии особого режима.

Ранее наказание в виде 16,5 года лишения свободы в колонии получил житель Иркутской области за убийство двух человек в поселке Кедровый. Инцидент произошел после внезапной ссоры между юношей и одним из местных жителей. В процессе конфликта молодой человек схватил топор и нанес своему противнику тяжелые ранения, которые привели к смерти. Затем он совершил нападение на второго мужчину, который стал невольным свидетелем первой расправы.

До этого полиция задержала футболиста Даниила Секача по подозрению в убийстве жительницы Москвы. Молодой спортсмен выступал за второй состав екатеринбургского «Урала».

происшествия
Пермский край
убийства
суды
СК РФ
