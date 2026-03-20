Смерть мужа, слухи о раке, СВО: куда пропала Галина Ивановна из «Ворониных»

Заслуженная артистка Анна Фроловцева прославилась благодаря сериалу «Воронины». Снимается ли она сейчас в кино, что говорила о спецоперации?

Чем известна Фроловцева

Анна Фроловцева родилась 30 августа 1948 года в Москве. Окончила театральное училище имени Щепкина.

После окончания вуза Фроловцева вместе с супругом переехала в Челябинск, где несколько лет служила в Челябинском государственном академическом театре драмы. В конце 80-х пара вернулась в Москву.

Известность Фроловцева получила в 60 лет благодаря роли Галины Ивановны в комедийном сериале «Воронины», где она работала вместе с Георгием Дроновым, Екатериной Волковой, Станиславом Дужниковым и другими артистами.

Также она снималась в лентах «Золотой теленок», «Экипаж», «Стакан воды», «Вокзал для двоих», «Жестокий романс», «Гадкий утенок», «Чиста вода у истока», «Костя — Вера», «Водитель-олигарх» и других.

Всего в ее фильмографии более 50 работ.

Актеры Георгий Дронов и Анна Фроловцева Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/Global Look Press

Что известно о личной жизни Фроловцевой

В студенческие годы Анна Фроловцева вышла замуж за стоматолога Юрия Кузьменко. В браке родился сын Денис, он тоже стал врачом.

В 2008 году Кузьменко скончался. Актриса признавалась, что пережить горе ей помогла работа.

«Первые три месяца после смерти Юры я не выходила из дома, только сидела с внучкой. Потом пришли друзья и сказали, что Юрке бы это не понравилось и надо взять себя в руки. И я взяла. Потом был фильм „Всегда говори „всегда“ — 3», потом другие проекты. И все как-то закрутилось. Меня спасла работа», — говорила Фроловцева в интервью журналисту Светлане Баласанян.

Что известно о состоянии здоровья Фроловцевой

В августе StarHit со ссылкой на источники сообщил, что у Анны Фроловцевой якобы диагностировали онкологическое заболевание.

«Сегодня в СМИ появилась информация о том, что заслуженной артистке Анне Фроловцевой удалили опухоль. Якобы по результатам пройденной маммографии у артистки обнаружили злокачественное новообразование. В результате медики приняли решение об операции», — писал источник.

Анна Фроловцева Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/Global Look Press

Сама актриса призвала не лезть в ее личную жизнь после слухов о здоровье. В беседе с NEWS.ru она привела строки из стихотворения о Владимире Ленине.

«„Кто сказал, что Ленин умер? Я вчера его видал“. Вам уже сказали, что в эти дела не лезьте, это не ваше личное дело», — высказалась артистка.

Что Фроловцева говорила о спецоперации

Анна Фроловцева поддерживает проведение спецоперации и оказывает российским военным гуманитарную помощь.

«Я поддерживаю действия нашей страны. Я уверена, что мы правы, и с этого меня не свернуть. В нашем Савеловском районе есть батальон, и мы отправляем на СВО помощь. Им нужен был агрегат, мотор, я его купила. Они назвали его „Аннушка“», — рассказала актриса в интервью Светлане Баласанян.

Чем сейчас занимается Фроловцева

Анна Фроловцева сейчас не играет в театре и не снимается в кино.

«Меня приглашают в театр, но я не пойду. В таком возрасте уже тяжело вливаться в коллектив, да и здоровье то туда, то сюда, а я человек ответственный, и если берусь за что-то, то должна это сделать. Я не умею подводить и не люблю подводить», — объясняла она.

