«Лучше, чем мы»: в Вашингтоне сравнили армии НАТО и России В НАТО признали, что РФ опережает Альянс по скорости адаптации боевого опыта

Верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО адмирал Пьер Вандье признал, что Россия опережает Альянс по скорости адаптации боевого опыта. Его слова, которые передает РИА Новости, прозвучали во время брифинга в Вашингтоне.

Первый урок, который нам нужно применить на практике и осмыслить, заключается в том, есть ли у нас организация, способная адаптироваться с такой скоростью. Россия очень хорошо умеет адаптироваться и, вероятно, делает это лучше, чем мы, — заявил Вандье.

Ранее профессор Массачусетского университета Ричард Вольф заявил: европейские власти намеренно убеждают население в реальности «российской угрозы», чтобы перенаправить средства из социальной сферы на милитаризацию и преодоление технологического отставания. По его мнению, ЕС, отстающий в высоких технологиях, не может договориться даже по вопросу использования замороженных активов России.

До этого глава российской дипмиссии в Стокгольме Сергей Беляев сообщил, что шведская сторона совместно с Североатлантическим альянсом проводит маневры на Балтике и на севере Европы. Согласно его утверждению, данные тренировки имитируют столкновение с РФ и, представляя собой повторяющийся цикл учебных действий, демонстрируют очевидную враждебную позицию.