Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 февраля 2026 в 06:54

«Лучше, чем мы»: в Вашингтоне сравнили армии НАТО и России

В НАТО признали, что РФ опережает Альянс по скорости адаптации боевого опыта

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО адмирал Пьер Вандье признал, что Россия опережает Альянс по скорости адаптации боевого опыта. Его слова, которые передает РИА Новости, прозвучали во время брифинга в Вашингтоне.

Первый урок, который нам нужно применить на практике и осмыслить, заключается в том, есть ли у нас организация, способная адаптироваться с такой скоростью. Россия очень хорошо умеет адаптироваться и, вероятно, делает это лучше, чем мы, — заявил Вандье.

Ранее профессор Массачусетского университета Ричард Вольф заявил: европейские власти намеренно убеждают население в реальности «российской угрозы», чтобы перенаправить средства из социальной сферы на милитаризацию и преодоление технологического отставания. По его мнению, ЕС, отстающий в высоких технологиях, не может договориться даже по вопросу использования замороженных активов России.

До этого глава российской дипмиссии в Стокгольме Сергей Беляев сообщил, что шведская сторона совместно с Североатлантическим альянсом проводит маневры на Балтике и на севере Европы. Согласно его утверждению, данные тренировки имитируют столкновение с РФ и, представляя собой повторяющийся цикл учебных действий, демонстрируют очевидную враждебную позицию.

НАТО
ВС РФ
Россия
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Европе объяснили, чем обернется «частичное» вступление Украины в ЕС
Лавров рассказал, сможет ли Совет мира заменить ООН
Хирург объяснил, почему пациенты могут плакать после пластической операции
Бритни Спирс заключила «историческую сделку»
Лавров ответил, удается ли ему «пожить для себя»
В Госдуме перечислили новые полномочия врачей скорой помощи
Россиян предупредили, какие продукты опасны из-за вируса Нипах
Юрист дал совет, как снизить переплату из-за роста тарифов ЖКУ
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 11 февраля: инфографика
Диверсанты ВСУ и последствия атаки на ЗАЭС: новости СВО к утру 11 февраля
США придумали способ надавить на Иран в вопросе ядерной программы
Российские силовики рассказали, что происходит с ВСУ в Запорожской области
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 108 украинских БПЛА
Не оставил ни гроша: почему старшая дочь Баталова не получила наследство
ЦБ представил решение спора банков и маркетплейсов из-за скидок
Лавров обвинил ЕС и Киев в попытках «изнасилования» мирной инициативы США
Психолог озвучила неприятную правду о реальности дружбы мужчины и женщины
Стал известен размер взятки в Киеве для освобождения от мобилизации
В Европе раскрыли хитрую уловку Киева на переговорах с Россией
Подсчитано точное количество воробьев в России
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

При русских было лучше: нищая Литва хочет вернуться к России
Европа

При русских было лучше: нищая Литва хочет вернуться к России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.