Верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО адмирал Пьер Вандье признал, что Россия опережает Альянс по скорости адаптации боевого опыта. Его слова, которые передает РИА Новости, прозвучали во время брифинга в Вашингтоне.
Первый урок, который нам нужно применить на практике и осмыслить, заключается в том, есть ли у нас организация, способная адаптироваться с такой скоростью. Россия очень хорошо умеет адаптироваться и, вероятно, делает это лучше, чем мы, — заявил Вандье.
Ранее профессор Массачусетского университета Ричард Вольф заявил: европейские власти намеренно убеждают население в реальности «российской угрозы», чтобы перенаправить средства из социальной сферы на милитаризацию и преодоление технологического отставания. По его мнению, ЕС, отстающий в высоких технологиях, не может договориться даже по вопросу использования замороженных активов России.
До этого глава российской дипмиссии в Стокгольме Сергей Беляев сообщил, что шведская сторона совместно с Североатлантическим альянсом проводит маневры на Балтике и на севере Европы. Согласно его утверждению, данные тренировки имитируют столкновение с РФ и, представляя собой повторяющийся цикл учебных действий, демонстрируют очевидную враждебную позицию.