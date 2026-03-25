Более 12 тыс. московских пар планируют пожениться в «красивые» даты 16 июня и 26 августа стали самыми востребованными датами свадеб в Москве

Почти 12,5 тыс. пар планируют пожениться в Москве в так называемые красивые даты до конца 2026 года, сообщила РИА Новости начальник столичного управления ЗАГС Светлана Уханева. Речь идет о днях с повторяющимися или зеркальными сочетаниями цифр. В топ-10 самых востребованных дат вошли 16 июня и 26 августа: в эти дни хотят зарегистрировать брак более 600 пар.

В этом году особой популярностью пользуются даты с сочетанием шестерок. До конца 2026 года еще около 12,5 тыс. пар планируют зарегистрировать брак в такие даты. Только в ближайшую красивую дату, 26 марта, в столице планируют заключить брак около 500 пар, — рассказала Уханева.

Всего 26-го числа любого месяца до конца года создадут семьи более 4 тыс. пар, шестое число выбрали около 2 тыс., 16-е — порядка 1,5 тыс.

Ранее стало известно, что россияне массово отказываются от пышных свадеб. Причиной стало существенное увеличение стоимости проведения торжеств. По подсчетам организаторов торжеств, средняя стоимость питания на одного гостя возросла с 5–7 до 8–10 тыс. рублей. Значительно увеличилась цена на многие ключевые элементы торжества, включая декор.