Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 марта 2026 в 11:32

Более 12 тыс. московских пар планируют пожениться в «красивые» даты

16 июня и 26 августа стали самыми востребованными датами свадеб в Москве

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Почти 12,5 тыс. пар планируют пожениться в Москве в так называемые красивые даты до конца 2026 года, сообщила РИА Новости начальник столичного управления ЗАГС Светлана Уханева. Речь идет о днях с повторяющимися или зеркальными сочетаниями цифр. В топ-10 самых востребованных дат вошли 16 июня и 26 августа: в эти дни хотят зарегистрировать брак более 600 пар.

В этом году особой популярностью пользуются даты с сочетанием шестерок. До конца 2026 года еще около 12,5 тыс. пар планируют зарегистрировать брак в такие даты. Только в ближайшую красивую дату, 26 марта, в столице планируют заключить брак около 500 пар, — рассказала Уханева.

Всего 26-го числа любого месяца до конца года создадут семьи более 4 тыс. пар, шестое число выбрали около 2 тыс., 16-е — порядка 1,5 тыс.

Ранее стало известно, что россияне массово отказываются от пышных свадеб. Причиной стало существенное увеличение стоимости проведения торжеств. По подсчетам организаторов торжеств, средняя стоимость питания на одного гостя возросла с 5–7 до 8–10 тыс. рублей. Значительно увеличилась цена на многие ключевые элементы торжества, включая декор.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Что известно о новом ударе вблизи АЭС «Бушер» вечером 24 марта
Определился победитель в голосовании за звание лучшего фигуриста России
Авианосец Abraham Lincoln стал целью для иранских ракет
Мирный житель погиб при ударе ВСУ
Мишустин обязал ФАС разобраться с «бардаком» в тарифах ЖКХ
Венгрия оставила Украину без газа
Автоэксперт напомнил, как правильно хранить зимние шины
Во «ВКонтакте» стартовал весенний конкурс NEWS.ru
Финансист рассказала, как бороться с «потребительским экстремизмом»
Что известно о последствиях ракетного удара ВСУ по Белгороду
В Турции выдали ордер на арест звезды сериала «Постучись в мою дверь»
Глава Севастополя пообещал отремонтировать пострадавшие от взрыва квартиры
На Землю обрушилась новая магнитная буря
В Германии предрекли зарождение нефтеюаня
Стало известно об освобождении еще одного населенного пункта в ДНР
В России захотели изменить требования к нагрузке школьников
Биолог рассказал, как защититься от клещей во время поездки на природу
Озерное, Сергеевка, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 25 марта
Депутат Свищев покинет пост президента Федерации керлинга России
Овчинский: строительство делового комплекса завершилось на западе Москвы
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Общество

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.