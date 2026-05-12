Приметы 12 мая — Девять мучеников: день исцеления болезней?

В народном календаре 12 мая почитают Девять мучеников Кизических, целую группу святых, обезглавленных во время гонений на христиан в Римской империи. В народе их называли просто — Девять целителей. Считалось, что каждый из этих девяти святых помогает избавиться от конкретного недуга — от лихорадки до душевной боли.

Погодные приметы на Девять целителей, 12 мая

Природа в этот день подсказывала, насколько щедрым на урожай будет лето и долго ли продлится тепло.

Звездная и теплая ночь — к богатому урожаю всех культур.

Дуб распустился раньше ясеня — лето будет сухим; если наоборот — дождливым.

Если на восходе солнце окутано дымкой — день будет жарким и душным.

Приметы о зверях, птицах и насекомых 12 мая

Много майских жуков летает — к засушливому и жаркому лету.

Ласточки летают стаями и высоко — к устойчивой ясной погоде.

Муравьи начали переселяться на сухие места — скоро пойдут затяжные ливни.

Что можно и нужно делать 12 мая

День был посвящен выметанию болезней и укреплению духа.

Самый известный обряд — выйти в полдень на перекресток дорог и подставить лицо теплому южному ветру. Верили, что этот ветер продувает тело, унося с собой все хвори и дурные мысли. Больные читали специальные молитвы Девяти мученикам, веря, что именно сегодня их просьбы будут услышаны в первую очередь.

12 мая: народные приметы

Знахари 12 мая собирали первые травы (одуванчик, мать-и-мачеху, березовые почки). Считалось, что сегодня в них концентрируется максимальная жизненная сила.

Чем еще следовало заняться сегодня?

Проводить время на природе. Обязательно нужно выйти из дома, чтобы напитаться майским светом. Сидеть в четырех стенах сегодня — значит лишить себя здоровья.

Принимать водные процедуры. Если есть возможность, стоит умыться водой из природного источника или принять контрастный душ.

Заниматься лечением. Любые медицинские процедуры, массажи и оздоровительные практики в этот день будут вдвое эффективнее.

Планировать будущее. 12 мая — отличный день для постановки целей, особенно связанных с образом жизни и саморазвитием.

Прощать обиды. Девять целителей помогают исцелить не только тело, но и душу, поэтому важно отпустить старый негатив.

Что нельзя делать 12 мая

Сидеть дома в одиночестве. В народе верили: кто на Девять целителей дома заперся, тот от болезней не спрячется. Нужно хотя бы на полчаса выйти на улицу.

Убираться в доме (особенно подметать). Считалось, что вместе с пылью сегодня можно вымести здоровье и благополучие семьи.

Завидовать и сквернословить. Любой негатив, исходящий от человека в этот день, вернется к нему в виде недомогания.

Проливать молоко. Это сулило мелкие неприятности и размолвки с близкими.

Отказывать в помощи тем, кто болен. Если вас просят о поддержке или лекарстве, обязательно помогите.

