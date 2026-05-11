Приметы 11 мая — Максим Березосок: почему нельзя прокалывать уши?

В народном календаре 11 мая — день апостолов Ясона и Максима. В эту пору идет активное сокодвижение у берез, отчего святого и прозвали Максимом Березосоком. Наши предки спешили в рощи не столько за сладким напитком, сколько за силой самой природы. Считалось, что земля в эти сутки отдает накопленную энергию, и очень важно было не упустить момент, чтобы зарядиться здоровьем на год вперед.

Погодные приметы в день Максима Березосока, 11 мая

Теплый ветер дует с юга — к богатому урожаю зерновых.

Звездная и ясная ночь на Максима — лето будет сухим, но урожайным.

Восход алый, как пламя, — к частым летним грозам.

Туман на рассвете стелется по низинам — ближайшие дни будут погожими.

Береза полностью зазеленела и распустила лист — пора сеять овес.

Приметы о зверях и птицах 11 мая

Если ужи и гадюки массово выползают греться на открытые места — лето будет сырым.

Соловей громко заливается, заглушая других птиц, — к ясной погоде.

Обидеть или спугнуть жаворонка сегодня — к печальным вестям из дома.

Что можно и нужно делать 11 мая

На Максима-Березосока главным ритуалом был сбор березового сока. Считалось, что в этот день он обладает особой целебной силой. Им не только лечили желудок, но и умывались, чтобы кожа была чистой, а лицо — белым. Сок давали тяжелобольным, веря, что он выгонит лихоманку.

Что можно и чего нельзя делать по приметам 11 мая

Особой силой обладал и южный ветер. Больных выводили на перекресток и ждали, когда подует теплый воздух. Верили, что такой сквозняк выдувает из тела хвори, особенно лихорадку и боли в суставах.

Чем еще советовали заняться на Максима?

Собирать и сушить травы-первоцветы. Мать-и-мачеха и крапива сегодня особенно богаты витаминами.

Начинать лечение застарелых болезней. Любые оздоровительные процедуры пойдут на лад.

Выносить на улицу одежду для проветривания. Свежий весенний ветер прогонит зимнюю затхлость и болезни.

Мириться с родственниками. Обиды, прощенные на Максима, забываются быстро и навсегда.

Чего нельзя делать 11 мая

Прокалывать уши, делать татуировки и даже стричь кончики волос. Верили, что кожа и тело в этот день особенно уязвимы для порчи и приворота. Вместе с проколом можно впустить болезнь.

Ходить с распущенными волосами. Женщины туго заплетали косы, чтобы не растрепать свое здоровье.

Оставлять открытой воду в ведре на ночь. Считалось, что в нее проникнут злые духи и тот, кто умоется ею утром, потеряет красоту.

Рубить березу на дрова. Дерево в соку нельзя губить — это сулит слезы. Позволялось только аккуратно брать немного сока, обязательно замазывая ранку глиной.

