Приметы 10 мая — Семен Ранопашец: как исцелить болезни с помощью солнца?

В народном календаре 10 мая — день апостола Симеона Сродника Господня, которого наши предки прозвали Семеном Ранопашцем. Это время, когда земля уже достаточно прогрелась, чтобы принять плуг. Ранопашцем святого звали потому, что именно с этого момента начиналась самая жаркая пора полевых работ. Однако день считался непростым с точки зрения мистики: верили, что весеннее тепло пробуждает не только природу, но и коварных духов.

Погодные приметы на Семена, 10 мая

Если солнце на восходе ясное и яркое — лето будет ветреным.

Облака быстро бегут по небу — скоро наступит затяжное ненастье.

Если пошел сильный дождь — урожай хлеба превзойдет все ожидания.

Туман над водой утром — день будет жарким и сухим.

Листья на березе полностью развернулись — пора высаживать картофель.

Приметы о птицах 10 мая

Крик совы слышен ночью — к похолоданию.

Долго смотреть на драку или ссору птиц сегодня нельзя. Существовало поверье, что можно перенять их агрессию в свою семью.

Что можно и нужно делать 10 мая

Существовало поверье, что под видом странников, нищих или даже заблудившихся животных в дом пытаются проникнуть лесавки — лесные духи — или болезни. Поэтому в этот день старались не пускать в дом посторонних, чтобы те не занесли беду.

Что можно и нельзя делать 10 мая?

Зато считалось, что солнце на Семена обладает особой исцеляющей силой. Больных выводили на улицу, чтобы лучи выжгли хворь. Верили, что если 10 мая пригреет солнце, то человек пойдет на поправку.

Работа в поле сегодня считалась делом богоугодным. Пахари выходили в поле с молитвой, веря, что Семен Ранопашец даст им сил и укрепит руки.

Чем еще наши предки советовали заняться 10 мая?

Работать на земле. Это лучший день для начала пахоты или перекапывания огорода.

Мириться с врагами. Верили, что если наладить отношения в этот день, то обида никогда не вернется.

Проводить время на свежем воздухе. Позвольте весеннему солнцу напитать вас энергией — это залог бодрости на все лето.

Чинить сельскохозяйственный инвентарь. Любой инструмент, отремонтированный на Семена, будет служить долго.

Готовить блюда из свежей зелени. Крапива, щавель и одуванчики в рационе сегодня помогут очистить организм.

Что нельзя делать 10 мая

Петь и шуметь рядом с лесом. Можно разозлить лешего, который как раз в это время обходит свои владения.

Шить, вязать и заниматься ремонтом одежды. Верили, что можно «зашить» свой путь к благополучию.

Покупать или приносить в дом новые веники. Считалось, что это приведет к потере денег (выметешь достаток, думали наши предки).

