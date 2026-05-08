Зеленый суп для весны и лета: вместо надоевшей лапши беру 2 пучка зелени — и вкуснота готова

Зеленый суп для весны и лета: вместо надоевшей лапши беру 2 пучка зелени — и вкуснота готова

Как только появляется первая свежая зелень, этот суп у меня сразу вытесняет обычные куриные супы и лапшу. Получается очень легкий, свежий и по-настоящему весенний вкус. Щавель дает приятную кислинку, а молодая крапива делает бульон насыщеннее и ароматнее.

Многие зря ее боятся — после варки она становится нежной и отлично подходит для супов.

Особенно вкусно есть такой зеленый суп со сметаной и половинкой яйца. Вроде все очень просто, а получается тот самый уютный домашний вкус, который хочется готовить снова.

Ингредиенты: куриные бедра — 500 г, вода — 2,5 л, лавровый лист — 1 шт., лук — 2 шт., картофель — 3 шт., морковь — 2 шт., сливочное масло — 30 г, молодая крапива — 1 пучок, щавель — 1 пучок, яйца вареные — 3–4 шт., укроп, петрушка и зеленый лук — по вкусу, соль и черный перец — по вкусу, сметана — для подачи.

Курицу отвариваю с лавровым листом до готовности. Пока варится бульон, лук и морковь слегка обжариваю на сливочном масле — суп потом получается намного ароматнее.

Картофель режу кубиками и отправляю в бульон. Когда он станет мягким, добавляю зажарку.

Крапиву нарезаю в перчатках вместе со щавелем и остальной зеленью.

Всю зелень добавляю в самом конце и варю буквально 2–3 минуты. Именно тогда суп сохраняет яркий цвет и свежий вкус.

Подаю с половинками вареных яиц и ложкой сметаны.

Ранее мы делились рецептом картофельного салата. Некалорийный, вкусный, насыщает надолго и стоит копейки.