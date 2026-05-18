Лаваш, 4 минуты — и золотистые треугольники с молодой капустой и зеленью: сочнее и полезнее жареных пирожков

Это гениально простой рецепт для тех, кто любит быструю и вкусную выпечку, но не хочет возиться с тестом и дрожжами. Никакой возни — просто нашинковал капусту, добавил зелень, завернул в лаваш и обжарил.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящие румяные треугольники с золотистой корочкой и невероятно сочной ароматной начинкой из молодой капусты, яйца и свежей зелени.

Для приготовления вам понадобится: 2 тонких лаваша, 300 г молодой капусты, 2 вареных яйца, пучок укропа, пучок зеленого лука, соль и перец по вкусу, 2 ст. ложки сметаны или майонеза, растительное масло для жарки. Капусту тонко нашинкуйте, слегка помните с солью. Яйца нарежьте кубиками. Зелень мелко порубите. Смешайте капусту, яйца, зелень, сметану, соль и перец. Лаваш разрежьте на квадраты 10×10 см. На каждый квадрат выложите столовую ложку начинки. Сложите треугольником. Разогрейте сковороду с маслом. Обжаривайте треугольники с двух сторон по 1–2 минуты до золотистой корочки. Подавайте горячими.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала приготовить эти треугольники из лаваша. Капуста не дала горечи, а яйцо с зеленью добавили свежесть. Кстати, вместо сметаны можно взять йогурт — получится более легкая версия. Находка, а не рецепт!

