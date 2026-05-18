18 мая 2026 в 10:23

Раскрыт сценарий, которого Зеленский боится больше всего

Депутат Колесник: главным страхом Зеленского является победа России

Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press
Главным страхом президента Украины Владимира Зеленского является победа России в украинском конфликте, так как для него это может означать политическую, а возможно, и физическую смерть, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, в настоящее время против РФ выступает полсотни стран, которые поставляют ВСУ технику, оружие и наемников.

Зеленский боится, что украинский конфликт скоро закончится. Думаю, он не сомневается в победе России. Больше всего на Западе боятся такого исхода событий. Для Зеленского это может означать политическую, а может, и физическую смерть. Запад сам с ним разберется, вмешиваться не надо. Фактически против России выступают 50 стран: поставляют Украине технику, оружие и наемников, проводят учения вблизи границ РФ, пытаются вскрыть систему ПВО. Тут они проигрывают. Для этих государств победа Москвы будет означать стратегическое поражение, хотя Владимир Путин говорил, что Россия открыта для переговоров, достаточно поднять трубку, — пояснил Колесник.

Ранее депутат Госдумы Александр Толмачев предположил, что конфликт на Украине может завершиться до конца 2026 года. По его мнению, на это указывает постоянное наращивание современного вооружения российской армией, а также то, что Киев постепенно «выдыхается».

