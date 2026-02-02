Зимняя Олимпиада — 2026
02 февраля 2026 в 19:46

Картофель по-французски: сытное горячее для семейного ужина и на праздничный стол

Фото: D-NEWS.ru
Картофеля по-французски — это сытное горячее для семейного ужина и на праздничный стол. При запекании слои пропитываются соками друг друга: нижний слой из мяса становится сочным, лук карамелизуется и придает сладость, а верхний слой картофеля покрывается хрустящей золотистой корочкой, оставаясь мягким внутри.

Для приготовления понадобится: 6 средних картофелин, 400-500 г куриного филе или свиной/говяжьей вырезки, 2 крупные луковицы, майонез, соль, черный перец, паприка, сушеный чеснок по вкусу. Картофель очистите и нарежьте очень тонкими ломтиками (2-3 мм). Сложите в миску, добавьте майонез, соль, перец и специи. Тщательно перемешайте, чтобы каждый ломтик покрылся соусом. Мясо или курицу нарежьте небольшими кусочками или пластинами, слегка отбейте, посолите и поперчите. Лук нарежьте тонкими полукольцами. Разогрейте духовку до 180-200°C. Форму для запекания смажьте маслом. Выложите слой подготовленного мяса, затем равномерно распределите лук, а сверху — картофель, разровняв его. Накройте форму фольгой и запекайте 40 минут. Затем снимите фольгу и запекайте еще 20-25 минут до румяной корочки на картофеле.

Ранее стало известно, как приготовить запеканку из картошки и курицы прямо в сковороде.

6 средних картофелин
400-500 г куриного филе или свиной/говяжьей вырезки
2 крупные луковицы
майонез
соль, черный перец
паприка, сушеный чеснок по вкусу
Картофель очистите и нарежьте очень тонкими ломтиками (2-3 мм). Сложите в миску, добавьте майонез, соль, перец и специи. Тщательно перемешайте, чтобы каждый ломтик покрылся соусом.
Мясо или курицу нарежьте небольшими кусочками или пластинами, слегка отбейте, посолите и поперчите. Лук нарежьте тонкими полукольцами.
Разогрейте духовку до 180-200°C. Форму для запекания смажьте маслом.
Выложите слой подготовленного мяса, затем равномерно распределите лук, а сверху — картофель, разровняв его.
Накройте форму фольгой и запекайте 40 минут. Затем снимите фольгу и запекайте еще 20-25 минут до румяной корочки на картофеле
