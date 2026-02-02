Картофель по-французски: сытное горячее для семейного ужина и на праздничный стол

Картофеля по-французски — это сытное горячее для семейного ужина и на праздничный стол. При запекании слои пропитываются соками друг друга: нижний слой из мяса становится сочным, лук карамелизуется и придает сладость, а верхний слой картофеля покрывается хрустящей золотистой корочкой, оставаясь мягким внутри.

Для приготовления понадобится: 6 средних картофелин, 400-500 г куриного филе или свиной/говяжьей вырезки, 2 крупные луковицы, майонез, соль, черный перец, паприка, сушеный чеснок по вкусу. Картофель очистите и нарежьте очень тонкими ломтиками (2-3 мм). Сложите в миску, добавьте майонез, соль, перец и специи. Тщательно перемешайте, чтобы каждый ломтик покрылся соусом. Мясо или курицу нарежьте небольшими кусочками или пластинами, слегка отбейте, посолите и поперчите. Лук нарежьте тонкими полукольцами. Разогрейте духовку до 180-200°C. Форму для запекания смажьте маслом. Выложите слой подготовленного мяса, затем равномерно распределите лук, а сверху — картофель, разровняв его. Накройте форму фольгой и запекайте 40 минут. Затем снимите фольгу и запекайте еще 20-25 минут до румяной корочки на картофеле.

