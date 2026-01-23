Прямо в сковороде готовлю картофельную запеканку с куриной грудкой: блюдо на каждый день

Прямо в сковороде готовлю картофельную запеканку с куриной грудкой. Такое блюдо отлично подходит на каждый день! С ним вы накормите семью быстро, вкусно и без лишней посуды.

Вкус этой запеканки — это уютная домашняя классика: тонкие ломтики картофеля, пропитанные яйцом и специями, и сочная курица.

Для приготовления понадобятся: 4–5 средних картофелин, 1 куриная грудка (около 300 г), 2 яйца, 1 ст. л. муки, соль, черный перец, паприка, сушеный чеснок. Картофель очистите и нарежьте очень тонкими слайсами. Промойте слайсы в холодной воде, чтобы удалить лишний крахмал, и хорошо обсушите полотенцем. Куриную грудку нарежьте мелкими кубиками. В большой миске смешайте картофельные слайсы, курицу, яйца, муку, соль и специи. Тщательно перемешайте, чтобы все равномерно покрылось. Разогрейте в большой сковороде 3 ст. л. масла. Выложите всю смесь, разровняйте лопаткой, слегка утрамбуйте, формируя ровный круг. Накройте крышкой и жарьте на среднем огне с двух сторон по 15 минут. Подавайте горячей, нарезанной на треугольники, со сметаной или свежими овощами.

