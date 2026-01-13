Просто разбиваю яйца в сыр — и обалденный завтрак через 5 минут уже на столе: не рецепт, а спасение

Яичница в сыре — это простой, но гениальный кулинарный трюк, который превращает обычный завтрак в небольшой шедевр. Просто разбиваю яйца в сыр — и обалденный завтрак через 5 минут уже на столе! Не рецепт, а спасение.

Ее вкус — это нечто удивительное: хрустящая солоноватая ароматная «тарелка» из расплавленного и зажарившегося сыра, внутри которой находится нежная сочная яичница-глазунья.

Для приготовления понадобится: 1-2 яйца, 50–70 г тертого твердого сыра, щепотка соли, черный перец, немного растительного или сливочного масла для сковороды. Разогрейте сковороду на среднем огне. Слегка смажьте ее маслом. Высыпьте тертый сыр на сковороду, формируя из него «кольцо» с небольшим отверстием в центре. Толщина слоя сыра — примерно 0,5 см. Жарьте сыр 1-2 минуты, пока он снизу не начнет плавиться и становиться золотистым, но еще не полностью расплавится. Затем аккуратно разбейте яйцо прямо в центр сырного кольца, стараясь, чтобы желток остался целым. Посолите и поперчите. Накройте сковороду крышкой и жарьте на среднем или слабом огне 3-4 минуты, пока белок не схватится, а сырное кольцо не станет хрустящим по краям.

