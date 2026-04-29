Беру ветчину и превращаю в эффектные рулетики — 20 минут для бюджетной закуски

Пять минут на начинку, пять — на формовку, и можно подавать. Этот рецепт — настоящая палочка-выручалочка, когда хочется удивить гостей без лишней возни.

Что понадобится

Ветчина — 300 г, яйца — 4 шт., брынза — 150 г, зеленый лук — 1 пучок, майонез — 2 ст. л., черный перец — по вкусу, чеснок — 2 зубчика (по желанию)

Как готовлю

Яйца отвариваю вкрутую, остужаю в холодной воде и очищаю. Натираю их на мелкой терке прямо в миску. Туда же крошу брынзу, добавляю мелко нашинкованный зеленый лук и пропущенный через пресс чеснок.

Заправляю все майонезом и тщательно разминаю вилкой до однородности. На каждый ломтик ветчины выкладываю по ложке начинки, сворачиваю плотным рулетом.

Готовые рулетики посыпаю свежемолотым черным перцем и сразу подаю к столу.

