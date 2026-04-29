29 апреля 2026 в 14:06

Беру ветчину и превращаю в эффектные рулетики — 20 минут для бюджетной закуски

Пять минут на начинку, пять — на формовку, и можно подавать. Этот рецепт — настоящая палочка-выручалочка, когда хочется удивить гостей без лишней возни.

Что понадобится

Ветчина — 300 г, яйца — 4 шт., брынза — 150 г, зеленый лук — 1 пучок, майонез — 2 ст. л., черный перец — по вкусу, чеснок — 2 зубчика (по желанию)

Как готовлю

Яйца отвариваю вкрутую, остужаю в холодной воде и очищаю. Натираю их на мелкой терке прямо в миску. Туда же крошу брынзу, добавляю мелко нашинкованный зеленый лук и пропущенный через пресс чеснок.

Заправляю все майонезом и тщательно разминаю вилкой до однородности. На каждый ломтик ветчины выкладываю по ложке начинки, сворачиваю плотным рулетом.

Готовые рулетики посыпаю свежемолотым черным перцем и сразу подаю к столу.

Ранее также сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.

Проверено редакцией
В мессенджере МАКС запустили акцию «Бессмертный полк онлайн»
HR-эксперт ответила, в каких сферах быстрее всего растут зарплаты
К чаю пеку печенье из творога и муки — творожные «Монетки»: мягкие, рассыпчатые, с хрустящей сахарной корочкой
Разминаю творог и зелень — через 20 минут мальфатти готовы, нежнее вареников и ароматнее галушек
Как выбрать свинину для шашлыка: гид по сочному и безопасному блюду
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Шоу «Титаны. Битва сезонов», 26 апреля: имя победителя, финал и суперфинал
