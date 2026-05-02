Брикет творога, два яйца и щепотка соли — без муки и манки: пеку белковые творожные лепешки за 15 минут

Это гениально простой рецепт полезного завтрака для тех, кто следит за фигурой, но не готов жевать сухой творог. Никакой муки, никакой манки, никакого масла в тесте — только творог, яйца и сковорода.

Получается обалденная вкуснятина: румяные, пышные лепешки с хрустящей золотистой корочкой снаружи и нежнейшей, воздушной творожной серединкой внутри. Они совсем не похожи на сухие сырники — эти лепешки легкие, почти невесомые, с приятной яичной ноткой и без лишних калорий.

Они идеальны для завтрака с йогуртом и ягодами, для перекуса после тренировки или вместо хлеба к супу. Готовятся быстрее, чем закипает чайник, а съедаются еще быстрее.

Для приготовления вам понадобится: 400 г творога (лучше 5–9% жирности, не сухого), 2 крупных яйца, щепотка соли, по желанию — зелень (укроп, петрушка) или чеснок для несладкого варианта, а для сладкого — щепотка ванилина и ложка сахарозаменителя. В глубокой миске разомните творог вилкой (не обязательно до гладкости — небольшие комочки придают текстуру). Добавьте яйца и соль, тщательно перемешайте до однородности. Если хотите сырные лепешки с зеленью — добавьте мелко рубленный укроп или петрушку.

Масса получится довольно влажной, но это нормально. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя небольшие лепешки. Жарьте на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Переворачивайте аккуратно, так как лепешки очень нежные. Подавайте горячими со сметаной, йогуртом или просто так. Это невероятно вкусно и полезно!

