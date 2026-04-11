11 апреля 2026 в 12:30

В этом борще ни грамма мяса, но никто не догадался — вот как я этого добился

Фото: D-NEWS.ru
Когда я впервые сварил этот борщ, никто не поверил, что он постный. Грибной настой и вяленые томаты добавляют глубину, баклажан и перец — сытность. Подаю с чесноком и зеленью — объедение.

Что понадобится

Свекла — 2–3 шт. (около 400 г), картофель — 3–4 шт. (300 г), морковь — 1 шт. (150 г), репчатый лук — 2 шт. (200 г), чеснок — 4–5 зубчиков, белокочанная капуста — 300 г, сушеные грибы — 30 г, фасоль — 200 г, свежие помидоры — 2–3 шт. (250 г), вяленые томаты — 70 г, баклажан — 1 шт. (200 г), сладкий перец — 1 шт., острый перец чили — 1 шт., стебли сельдерея — 2–3 шт., корень петрушки — 1 шт., свежая зелень (укроп, петрушка) — 1 пучок, томатная паста — 2 ст. л., растительное масло — 4–5 ст. л., лимонный сок — 3 ст. л., соль, смесь молотых перцев, сушеные травы (прованские/итальянские) — 1 ч. л.

Как я готовлю

Фасоль замачиваю на ночь. Свеклу запекаю в фольге при 200 °C 50–60 минут, тру, сбрызгиваю лимонным соком.

Грибы заливаю 500 мл кипятка на 30 минут, настой процеживаю. Фасоль с целым перцем чили варю около часа. Овощи нарезаю. Делаю зажарку из лука, моркови, корня петрушки, чеснока.

Отдельно тушу баклажан, перец, сельдерей, помидоры, вяленые томаты и томатную пасту. Грибы обжариваю. В бульон к фасоли добавляю картофель, варю 10 минут.

Добавляю капусту, овощные зажарки, грибы и грибной настой. Варю 10 минут. В конце добавляю свеклу, чеснок с травами. Варю 2–3 минуты.

Дмитрий Демичев
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям
Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
