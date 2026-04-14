14 апреля 2026 в 05:45

Названы неочевидные последствия неправильной осанки для организма

Врач Кривега: неправильная осанка повышает риск тромбоза

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Неправильная осанка косвенно влияет на работу сердца и повышает риск тромбоза, заявила NEWS.ru реаниматолог, психолог, специалист по коррекции стресс-системы организма Мария Кривега. По ее словам, сутулость приводит к сжатию грудной клетки и ограничению движения легких, из-за чего сердце начинает работать интенсивнее.

Неправильная осанка может косвенно влиять на работу сердца, но важно сразу уточнить: она не является прямой причиной инфаркта. Сутулость и длительное пребывание в сгорбленной позе приводят к сжатию грудной клетки. Это ограничивает легкие в движении — дыхание становится более поверхностным. В результате кровь может насыщаться кислородом менее эффективно, из-за чего сердцу приходится работать интенсивнее, чтобы постараться компенсировать дефицит. Кроме того, неправильная поза, особенно при длительном сидении, может ухудшать венозный отток крови и способствовать застойным явлениям в нижних конечностях. Следовательно, повышается риск тромбоза и ухудшается работа сердца, — сказала Кривега.

Она добавила, что отдельное значение имеет связь осанки с образом жизни. По словам врача, сутулость часто сопровождает гиподинамию — один из ключевых факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее травматолог-ортопед Шамиль Термитов заявил, что физическая активность и правильная осанка помогут школьникам избежать сколиоза. По его словам, также следует правильно организовать рабочее место ребенка.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
