Ортопед назвал главные причины развития плоскостопия

Ортопед Абакаров: плоскостопие может развиться из-за дефицита витамина D

Дефицит витамина D в организме может стать причиной развития плоскостопия, заявил NEWS.ru травматолог-ортопед Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Ибрагим Абакаров. По его словам, чаще всего недуг встречается у людей с избыточным весом и тех, кто носит некомфортную обувь.

Плоскостопие может возникать по разным причинам. Например, травматический недуг появляется после переломов лодыжек и костей предплюсны, а также в результате разрыва связок и сухожилий, которые формируют свод стопы. В таких случаях для лечения может потребоваться оперативное вмешательство. Паралитическое плоскостопие связано с уплощением стопы из-за паралича мышц. Рахитическое, в свою очередь, возникает у детей из-за дефицита витамина D3, что может нарушить структуру костной ткани и связок. Наиболее распространенный вид — статическое, которое встречается в 82% случаев. С ним сталкиваются из-за избыточного веса, длительных статических нагрузок и ношения неудобной обуви, — поделился Абакаров.

Ранее отоларинголог Алигусейн Алиев предупредил, что привычка дышать через рот может негативно сказаться на осанке и здоровье. По его словам, это связано с напряжением мышц шеи, которое приводит к сутулости.

Ортопед назвал главные причины развития плоскостопия
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
