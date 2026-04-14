Ортопед назвал главные причины развития плоскостопия

Дефицит витамина D в организме может стать причиной развития плоскостопия, заявил NEWS.ru травматолог-ортопед Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Ибрагим Абакаров. По его словам, чаще всего недуг встречается у людей с избыточным весом и тех, кто носит некомфортную обувь.

Плоскостопие может возникать по разным причинам. Например, травматический недуг появляется после переломов лодыжек и костей предплюсны, а также в результате разрыва связок и сухожилий, которые формируют свод стопы. В таких случаях для лечения может потребоваться оперативное вмешательство. Паралитическое плоскостопие связано с уплощением стопы из-за паралича мышц. Рахитическое, в свою очередь, возникает у детей из-за дефицита витамина D3, что может нарушить структуру костной ткани и связок. Наиболее распространенный вид — статическое, которое встречается в 82% случаев. С ним сталкиваются из-за избыточного веса, длительных статических нагрузок и ношения неудобной обуви, — поделился Абакаров.

Ранее отоларинголог Алигусейн Алиев предупредил, что привычка дышать через рот может негативно сказаться на осанке и здоровье. По его словам, это связано с напряжением мышц шеи, которое приводит к сутулости.