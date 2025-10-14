Артист балета с ликом Путина на груди лишился гражданства Украины

Артист балета Сергей Полунин лишился гражданства Украины, сообщает местное издание ТСН. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский.

Полунин известен как премьер Королевского балета в Лондоне. Также танцовщик выступал в труппах под руководством российского балетмейстера Игоря Зеленского. Работал премьером в Московском музыкальном театре.

Артист с 2020 года возглавлял Севастопольский театр оперы и балета. В 2023-м Полунин удостоился премии президента РФ для молодых деятелей культуры. Известно, что у артиста на груди есть татуировка с изображением лица российского лидера Владимира Путина.

Ранее стало известно, что Зеленский лишил гражданства Украины мэра Одессы Геннадия Труханова. Отныне чиновник не сможет занимать пост главы города. Также Зеленский лишил украинского гражданства экс-депутата Верховной рады Олега Царева.

До этого глава Украины ввел санкции против внука бывшего президента Франции, генерала Шарля де Голля, Пьера де Голля. Зеленский подписал указ, который опубликован на официальном сайте политика.