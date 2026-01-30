Зимняя Олимпиада — 2026
30 января 2026 в 17:40

Быстрая выпечка на завтрак: ореховый кекс за полчаса. Влажный, ароматный, с чаем — идеальное начало дня

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В его основе — проверенная формула простого масляного кекса: яйца, сахар, мука, разрыхлитель и много хорошего масла. Добавьте к этому изюм для сочности, орехи для хруста — и получите безупречную, беспроигрышную выпечку на все случаи жизни.

Яйца (2 шт.) взбиваю венчиком или миксером до легкой пены. Добавляю 100 г сахара и 6 г ванилина (или 1 пакетик ванильного сахара). Взбиваю еще пару минут до растворения сахара.

Добавляю 100 г сливочного масла, предварительно растопленного и остывшего до теплого состояния. Хорошо перемешиваю до однородной кремообразной массы.

Изюм (100 г) заливаю кипятком на 10 минут, затем воду сливаю, а изюм хорошо промываю и обсушиваю. Грецкие орехи (100 г) крупно рублю ножом.

В масляно-яичную смесь добавляю промытый изюм, 10 г разрыхлителя (около 2 ч. л.) и 200 г просеянной муки. Лопаткой или венчиком замешиваю однородное, довольно густое тесто без комочков.

Тесто перекладываю в форму для выпечки (примерно 20×10 см), смазанную маслом или застеленную пергаментом. Разравниваю. Сверху равномерно посыпаю все нарезанные грецкие орехи, слегка вдавливая их в тесто.

Выпекаю в разогретой до 180°C духовке около 20-25 минут. Готовность проверяю зубочисткой. Даю кексу полностью остыть в форме, затем вынимаю, нарезаю и при желании посыпаю сахарной пудрой.

Ранее сообщалось о десерте, который отлично подойдет ленивым сладкоежкам. Это молочные кубики. Они получаются воздушными, с приятной текстурой, а готовятся буквально за считаные минуты.

Проверено редакцией
еда
рецепты
выпечка
кексы
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
