Захарова обозначила, каким должен быть переговорщик от Европы

Переговорщики от европейских стран в диалоге с Россией должны пользоваться доверием граждан и быть способны к конструктивной работе, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга. По словам дипломата, как передает корреспондент NEWS.ru, речь должна идти о людях, которые не придерживаются откровенно националистических взглядов.

Это (переговорщики, — NEWS.ru) должны быть люди, которые пользуются доверием народа в своих странах, которые не опускались и не опускаются до откровенного национализма, в частности русофобии, которые способны внести в переговорный процесс конструктивный вклад, — сказала дипломат.

Ранее сообщалось, что главу МИД Норвегии Эспена Барта Эйде и министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара рассматривают как возможных переговорщиков от Европы в потенциальном диалоге с Россией. Норвежский министр имеет значительный опыт работы по ближневосточному направлению.

До этого немецкий политолог Александр Рар заявил, что бывший канцлер Германии Герхард Шредер мог бы получить мандат на переговоры с Россией по мирному урегулированию конфликта на Украине. По мнению эксперта, для этого необходимо согласие Берлина, Парижа и Лондона.