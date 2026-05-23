Никаких царапин и едкой химии: старый способ быстро возвращает фарфору белизну

Фарфоровая посуда со временем теряет свой нарядный вид даже у самых аккуратных хозяек. На чашках и тарелках появляется темный налет, поверхность тускнеет, а обычное средство для мытья уже не помогает. Но вернуть фарфору белизну можно без дорогой химии и риска испортить любимый сервиз.

Один из самых простых способов — обычная пищевая сода. Она мягко очищает поверхность и помогает убрать потемнения без царапин. Достаточно слегка смочить губку, насыпать немного соды и аккуратно протереть проблемные места. Такой способ особенно хорошо подходит для чашек с чайным налетом и старых тарелок.

Не хуже работает смесь соли и уксуса. Эти продукты быстро растворяют въевшиеся загрязнения и помогают вернуть посуде свежий вид. Нужно смешать немного соли с уксусом до состояния кашицы, затем нанести состав на потемневшие участки и осторожно потереть мягкой губкой.

Главное преимущество этих способов — безопасность для фарфора и доступность ингредиентов. При регулярном уходе посуда дольше сохраняет белизну и выглядит почти как новая.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и признается, что старые чашки стали заметно светлее уже после первой чистки. Дополнительно она советует не оставлять чай и кофе надолго в фарфоровой посуде — именно такие напитки чаще всего провоцируют появление стойкого темного налета.

