Сковорода снова как новая: старый кухонный трюк убирает нагар без дорогой химии

Нагар на сковороде появляется незаметно: сначала маленькие темные пятна, потом плотный липкий слой, который не берет даже хороший гель для посуды. Многие часами трут поверхность жесткими губками, но есть способ проще — обычная крупная соль, которая найдется на любой кухне.

Этот метод помогает размягчить жир и пригоревшие остатки без агрессивной химии. Соль работает как мягкий абразив и при нагревании буквально вытягивает загрязнения с поверхности.

Сделать все можно за несколько шагов. Сначала насыпьте на дно сухой сковороды толстый слой крупной соли, полностью закрыв участки с нагаром. Затем поставьте посуду на средний огонь примерно на 5–7 минут. Когда появится легкий дымок, снимите сковороду с плиты и дождитесь полного остывания.

После этого останется пройтись мягкой губкой с каплей моющего средства. Нагар начнет отходить намного легче, без долгого соскабливания. В конце тщательно промойте сковороду теплой водой и вытрите насухо.

Важно не использовать металлические щетки и слишком сильный огонь, особенно для посуды с покрытием. А вот крупная соль подходит лучше всего — мелкая почти не дает нужного эффекта.

