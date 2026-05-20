Не спешите выбрасывать: пригоревшая кастрюля снова станет чистой без химии

Пригоревшая кастрюля способна испортить настроение любой хозяйке. Кажется, что нагар уже ничем не отмыть, а любимую посуду проще отправить в мусорку. Но есть домашний способ, который помогает вернуть кастрюле нормальный вид без дорогих средств и долгого трения.

Главное правило — не хвататься сразу за металлические щетки и жесткие губки. Они только царапают поверхность, а потом грязь въедается еще быстрее. Намного лучше работает обычное замачивание.

Налейте в кастрюлю горячую воду и добавьте несколько ложек соды. Оставьте на пару часов, чтобы нагар размягчился. Если загрязнение сильное, в раствор можно влить немного уксуса или добавить лимонную кислоту. Такая смесь постепенно растворяет пригоревшие остатки пищи и помогает очистить дно без лишних усилий.

После замачивания нагар легко снимается деревянной или пластиковой лопаткой. Если с первого раза все не отошло, процедуру лучше повторить. Спешка здесь только мешает.

Для кастрюль из нержавейки после очистки подойдет лимонный сок — он возвращает блеск и убирает запахи. А вот эмалированную посуду важно чистить особенно аккуратно, чтобы не повредить покрытие. Такой простой уход помогает надолго сохранить кастрюли в хорошем состоянии и не тратиться на новую посуду.

