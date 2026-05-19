Микроволновка снова чистая без усилий — пар убирает жир за минуты без химии дома

Иногда микроволновка загрязняется быстрее, чем успеваешь заметить. Жирные брызги и засохшие капли прочно держатся на стенках, и отмывать их вручную совсем не хочется. Но есть способ, который делает большую часть работы сам.

Секрет в обычном горячем паре. Когда вода в миске закипает внутри камеры, пар равномерно оседает на стенках и размягчает загрязнения. Жир словно отходит от поверхности как после замачивания, и его потом легко убрать обычной салфеткой без усилий и трения.

Для этого в глубокую тарелку наливают воду и ставят в микроволновку. Включают максимальную мощность на 2–3 минуты, затем дают еще пару минут подействовать при закрытой дверце. После этого остается просто протереть стенки мягкой тканью.

Метод не требует химии и не повреждает покрытие, поэтому подходит для регулярной уборки, особенно если в доме дети или есть чувствительность к бытовой химии. Микроволновка быстро возвращает аккуратный вид без долгой чистки и лишних усилий.

