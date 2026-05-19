Ночная чистка духовки без усилий — уксус или аммиак разъедают нагар сами ночью

Чистка духовки обычно откладывается до последнего, потому что отмыть застывший жир кажется почти невозможным. Но есть способ, при котором основную работу делают время и пар — вам остается лишь протереть поверхности.

Суть метода в том, что духовку слегка прогревают, затем выключают и ставят внутрь миску с аммиаком и горячей водой. Пары работают всю ночь, размягчая даже плотный нагар. Утром достаточно пройтись губкой с каплей моющего средства — грязь отходит без усилий.

Если аммиак не подходит, используют уксусный пар: он действует мягче, но тоже хорошо размягчает жир и не требует скребков. Главное — оставить процесс на ночь, чтобы утро началось уже с чистой духовки без лишней работы.

Важно проветрить кухню после такой обработки и не использовать этот метод слишком часто — достаточно раз в несколько недель для поддержания чистоты.

