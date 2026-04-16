16 апреля 2026 в 18:11

Пятница Светлой седмицы в 2026 году: что можно и нельзя делать в этот день

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
17 апреля 2026 года, в последний будний день Пасхальной недели, православные христиане встречают Светлую пятницу — день, который в народе называют Прощеным. Рассказываем, какие обычаи связаны с пятым днем Светлой седмицы, что в это время принято делать, а что лучше отложить.

Какого числа Светлая пятница в 2026 году

В 2026 году Светлая пятница приходится на 17 апреля. В этот день верующие продолжают пасхальные торжества и придерживаются традиций праздничной недели. Главное, о чем стоит помнить, — это глубокая суть прощения и стремление к душевному обновлению.

В народе Светлую пятницу прозвали Прощеным днем. Люди старались забыть старые обиды, помириться с родными и наладить теплые отношения с близкими. Особое внимание уделялось тому, чтобы зятья навестили родителей жены — попросить у них прощения и получить родительское благословение.

Традиции и обычаи Светлой пятницы

Главный смысл этого дня — прощение. Каждый стремился отпустить обиды и весь негатив, чтобы начать новый жизненный этап с открытым и чистым сердцем. В это время особо ценилось восстановление мира в семье и между людьми.

В храмах в этот день проходит особое богослужение, посвященное иконе Богородицы «Живоносный источник». По окончании службы священники освящают воду — ею верующие окропляют свои дома и огороды, надеясь на Божье благословение и щедрый урожай.

Также Светлая пятница всегда была поводом для семейных посиделок. Родственники собирались вместе, делились радостью, говорили друг другу добрые слова и укрепляли родственные связи. Молодожены принимали гостей, а все семьи объединялись в общем светлом празднике.

Что можно и нельзя делать в Светлую Пятницу

Вот что в Светлую пятницу нужно сделать обязательно:

  • сходить в церковь на богослужение и помолиться;
  • прощать обиды и мириться с близкими;
  • набрать святой воды и окропить ею жилье и посадки;
  • радостно проводить время с семьей и друзьями.

В Светлую пятницу запрещено:

  • таить обиды и вступать в ссоры;
  • браться за тяжелую физическую работу;
  • предаваться унынию или грусти;
  • пренебрегать традициями этого дня.

Светлая пятница — это не просто красная дата в календаре. Это прекрасный повод переосмыслить свои поступки и пересмотреть отношения, искренне простить и самому попросить прощения, наполнив душу светом и теплом. Лучше всего в этот день посвятить время родным: попросить у них прощения за причиненные обиды, поговорить по душам и укрепить любовь.

Ранее мы рассказали о традициях каждого из дней Пасхальной недели.

Екатерина Метелева
Анастасия Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Силовики раскрыли, как офис Зеленского отмывает миллиарды
Камила Валиева рассталась с 34-летним хоккеистом
Постпред России объяснил, как Европа может втянуть себя в войну с РФ
Семье погибшего в Оренбуржье полицейского окажут помощь
«Серьезный звонок»: политолог о страхе Евросоюза перед выборами в Болгарии
«Несправедливость»: осужденный экс-муж Лерчек получил неожиданную поддержку
Захарова раскрыла, при каком условии возобновится диалог России и Японии
«Новость шокировала»: Захарова об осквернении памятников Жукову в Сербии
Медведев раскрыл, с каких «задворков» вырвалась Россия
«Спектакли на потеху»: военкора Земцова пристыдили за угрозы самоубийством
ВСУ атаковали танкер в российских водах: подробности, жертвы, флаг Либерии
Шойгу пригрозил Прибалтике и Финляндии из-за ударов дронов ВСУ
Полиция раскрыла личность подозреваемого в стрельбе в Оренбуржье
В Одинцово возбудили уголовное дело после массового отравления детей
Полковник ответил, какое оружие в зоне СВО наводит ужас на ВСУ и Запад
Банщик изнасиловал сестру в котельной: уголовное дело из-под Вологды
У известного комика нашли агрессивную опухоль кости
В МВД рассказали, чем может быть вооружен стрелявший в полицейских мужчина
Канадский хоккеист «Динамо» назвал Москву лучшим городом для жизни
Обнаружен признак того, что Пугачева передумала уезжать с Кипра
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
Общество

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

