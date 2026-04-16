Пятница Светлой седмицы в 2026 году: что можно и нельзя делать в этот день

Пятница Светлой седмицы в 2026 году: что можно и нельзя делать в этот день

Пятница Светлой седмицы в 2026 году: что можно и нельзя делать в этот день

17 апреля 2026 года, в последний будний день Пасхальной недели, православные христиане встречают Светлую пятницу — день, который в народе называют Прощеным. Рассказываем, какие обычаи связаны с пятым днем Светлой седмицы, что в это время принято делать, а что лучше отложить.

Какого числа Светлая пятница в 2026 году

В 2026 году Светлая пятница приходится на 17 апреля. В этот день верующие продолжают пасхальные торжества и придерживаются традиций праздничной недели. Главное, о чем стоит помнить, — это глубокая суть прощения и стремление к душевному обновлению.

В народе Светлую пятницу прозвали Прощеным днем. Люди старались забыть старые обиды, помириться с родными и наладить теплые отношения с близкими. Особое внимание уделялось тому, чтобы зятья навестили родителей жены — попросить у них прощения и получить родительское благословение.

Традиции и обычаи Светлой пятницы

Главный смысл этого дня — прощение. Каждый стремился отпустить обиды и весь негатив, чтобы начать новый жизненный этап с открытым и чистым сердцем. В это время особо ценилось восстановление мира в семье и между людьми.

В храмах в этот день проходит особое богослужение, посвященное иконе Богородицы «Живоносный источник». По окончании службы священники освящают воду — ею верующие окропляют свои дома и огороды, надеясь на Божье благословение и щедрый урожай.

Также Светлая пятница всегда была поводом для семейных посиделок. Родственники собирались вместе, делились радостью, говорили друг другу добрые слова и укрепляли родственные связи. Молодожены принимали гостей, а все семьи объединялись в общем светлом празднике.

Пасхальная неделя в 2026 году по дням: Светлая пятница — Прощенный день, обычаи, традиции и запреты Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что можно и нельзя делать в Светлую Пятницу

Вот что в Светлую пятницу нужно сделать обязательно:

сходить в церковь на богослужение и помолиться;

прощать обиды и мириться с близкими;

набрать святой воды и окропить ею жилье и посадки;

радостно проводить время с семьей и друзьями.

В Светлую пятницу запрещено:

таить обиды и вступать в ссоры;

браться за тяжелую физическую работу;

предаваться унынию или грусти;

пренебрегать традициями этого дня.

Светлая пятница — это не просто красная дата в календаре. Это прекрасный повод переосмыслить свои поступки и пересмотреть отношения, искренне простить и самому попросить прощения, наполнив душу светом и теплом. Лучше всего в этот день посвятить время родным: попросить у них прощения за причиненные обиды, поговорить по душам и укрепить любовь.

Ранее мы рассказали о традициях каждого из дней Пасхальной недели.