Пятница Светлой седмицы в 2026 году: что можно и нельзя делать в этот день

17 апреля 2026 года, в последний будний день Пасхальной недели, православные христиане встречают Светлую пятницу — день, который в народе называют Прощеным. Рассказываем, какие обычаи связаны с пятым днем Светлой седмицы, что в это время принято делать, а что лучше отложить.
Какого числа Светлая пятница в 2026 году
В 2026 году Светлая пятница приходится на 17 апреля. В этот день верующие продолжают пасхальные торжества и придерживаются традиций праздничной недели. Главное, о чем стоит помнить, — это глубокая суть прощения и стремление к душевному обновлению.
В народе Светлую пятницу прозвали Прощеным днем. Люди старались забыть старые обиды, помириться с родными и наладить теплые отношения с близкими. Особое внимание уделялось тому, чтобы зятья навестили родителей жены — попросить у них прощения и получить родительское благословение.
Традиции и обычаи Светлой пятницы
Главный смысл этого дня — прощение. Каждый стремился отпустить обиды и весь негатив, чтобы начать новый жизненный этап с открытым и чистым сердцем. В это время особо ценилось восстановление мира в семье и между людьми.
В храмах в этот день проходит особое богослужение, посвященное иконе Богородицы «Живоносный источник». По окончании службы священники освящают воду — ею верующие окропляют свои дома и огороды, надеясь на Божье благословение и щедрый урожай.
Также Светлая пятница всегда была поводом для семейных посиделок. Родственники собирались вместе, делились радостью, говорили друг другу добрые слова и укрепляли родственные связи. Молодожены принимали гостей, а все семьи объединялись в общем светлом празднике.
Что можно и нельзя делать в Светлую Пятницу
Вот что в Светлую пятницу нужно сделать обязательно:
- сходить в церковь на богослужение и помолиться;
- прощать обиды и мириться с близкими;
- набрать святой воды и окропить ею жилье и посадки;
- радостно проводить время с семьей и друзьями.
В Светлую пятницу запрещено:
- таить обиды и вступать в ссоры;
- браться за тяжелую физическую работу;
- предаваться унынию или грусти;
- пренебрегать традициями этого дня.
Светлая пятница — это не просто красная дата в календаре. Это прекрасный повод переосмыслить свои поступки и пересмотреть отношения, искренне простить и самому попросить прощения, наполнив душу светом и теплом. Лучше всего в этот день посвятить время родным: попросить у них прощения за причиненные обиды, поговорить по душам и укрепить любовь.
Ранее мы рассказали о традициях каждого из дней Пасхальной недели.