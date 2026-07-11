Дыня «колхозница» идет в морозилку: простой рецепт сорбе без мороженицы

Дыня есть, а есть ее не хочется? Я знаю, что делать: взбиваю в блендере, морожу и получаю идеальное летнее лакомство.

Ингредиенты

Дыня (весом примерно 1 кг) — 1 шт., сахар — 1 стакан, сок лимона — 1 шт.

Как готовлю

Сначала разрезаю дыню пополам, вычищаю сердцевину и срезаю кожуру. Мякоть нарезаю кусками — чем мельче, тем быстрее пробьет блендер. Взбиваю дыню с сахаром и лимонным соком в однородное пюре. Переливаю в контейнер и ставлю в морозилку на 2 часа.

Каждые 30–40 минут достаю и тщательно перемешиваю — это не дает кристаллам льда испортить текстуру. Через час после первой заморозки снова перемешиваю и оставляю до подачи. На выходе — кремовое, ароматное сорбе, которое спасает в любую жару.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Меня покорила простота: всего три ингредиента, никакой мороженицы, а результат лучше магазинного. Вкус получился ярким и насыщенным, с приятной кислинкой лимона — именно то, что нужно в жару.