Компот в мультиварке? Это же гениально — делаю так, и в жару не надо коптиться на кухне

Компот в мультиварке? Это же гениально — делаю так, и в жару не надо коптиться на кухне

Летом включать плиту — это мазохизм. Мультиварка не греет кухню, а компот получается насыщеннее, чем на огне.

Ингредиенты

Ягоды свежие сезонные — 500 г, джем ягодный или фруктовый — 0,5 стакана, вода — 1 стакан, лимонная цедра тертая — 2 ч. л., лимонный сок — 1 ч. л., мята свежая — 2 веточки.

Как готовлю

Сначала перебираю и мою ягоды, треть из них разминаю прямо руками, чтобы пошел сок. В мультиварке включаю режим «Мультиповар» на 160 °C, закидываю джем, воду, лимонную цедру и сок, довожу до кипения. Туда же отправляю размятые ягоды вместе с соком, перемешиваю, а после аккуратно добавляю целые ягоды и мяту.

Через пару минут переливаю все в миску, даю остыть и ставлю в холодильник минимум на час. Перед подачей разливаю по бокалам со льдом — вкус концентрированный, ягодный, с кислинкой.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Добавил цедру апельсина и палочку корицы, а на выходе получил не просто компот, а изысканный ягодный пунш. Мой совет: дайте ему настояться под крышкой после выключения — так вкус станет более бархатистым.