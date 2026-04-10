Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 апреля 2026 в 11:12

Орбан уличил противников в планах захватить власть в Венгрии любым путем

Орбан: противники намерены захватить власть в Венгрии любым путем

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: Nachrichtenagentur/IMAGO/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Враги Будапешта намерены захватить власть любым путем, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в эфире Венгерского телевидения. По словам главы правительства, они планируют поставить под сомнение результаты парламентских выборов 12 апреля и дискредитировать их на международном уровне.

Выдвигая сфабрикованные обвинения, они заявляют о фальсификации выборов еще до их начала. Они организуют протесты и беспорядки прямо сейчас, прежде чем будет произведен подсчет голосов, — отметил он.

Также Орбан заявил, что спасти Европу от политического и экономического кризиса возможно лишь при отказе от санкций против России и планов по вступлению Украины в Евросоюз. Премьер-министр считает, что ЕС оказался в упадке из-за ошибочной политики леволиберального руководства и нуждается в смене курса на правоконсервативный.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс открыто поддержал Орбана на предстоящих выборах, заявив, что отставки политика добивается руководство Евросоюза. Он выразил намерение помочь венгерскому премьеру в предвыборной гонке.

Европа
Венгрия
Виктор Орбан
парламентские выборы
Самое популярное
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Общество

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России
Европа

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.