Орбан уличил противников в планах захватить власть в Венгрии любым путем

Враги Будапешта намерены захватить власть любым путем, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в эфире Венгерского телевидения. По словам главы правительства, они планируют поставить под сомнение результаты парламентских выборов 12 апреля и дискредитировать их на международном уровне.

Выдвигая сфабрикованные обвинения, они заявляют о фальсификации выборов еще до их начала. Они организуют протесты и беспорядки прямо сейчас, прежде чем будет произведен подсчет голосов, — отметил он.

Также Орбан заявил, что спасти Европу от политического и экономического кризиса возможно лишь при отказе от санкций против России и планов по вступлению Украины в Евросоюз. Премьер-министр считает, что ЕС оказался в упадке из-за ошибочной политики леволиберального руководства и нуждается в смене курса на правоконсервативный.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс открыто поддержал Орбана на предстоящих выборах, заявив, что отставки политика добивается руководство Евросоюза. Он выразил намерение помочь венгерскому премьеру в предвыборной гонке.