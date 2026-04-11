11 апреля 2026 в 08:59

Названы самые распространенные схемы обмана россиян перед Пасхой

Фишинговые открытки стали самой популярной мошеннической схемой перед Пасхой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фишинговые открытки стали самыми популярной мошеннической схемой перед Пасхой, сообщили в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта. По информации экспертов, второе и третье место заняли конкурсы в социальных сетях и торговля якобы «освященными» товарами.

Первая схема — это фишинговые «открытки» и вирусный контент. Массовая рассылка в мессенджерах «пасхальных открыток», «роликов с освящением» и «интерактивных календарей». Злоумышленники маскируют вредоносное ПО под ссылки на «эксклюзивные трансляции из Храма Христа Спасителя» или «прямые эфиры с Благодатным огнем», — отметили в «Мошеловке».

Другой популярный вид обмана строится на проведении фейковых конкурсов в социальных сетях за лучший снимок праздничного кулича. Людям предлагают проголосовать через поддельные страницы «Госуслуг», чтобы украсть их персональные данные.

Особое внимание преступники уделяют пожилым людям, запуская слухи о положенных им пособиях в размере 12 тыс. рублей. Пенсионерам присылают ссылки на оформление фальшивых «соцконтрактов» для покупки продуктов к праздничному столу. Также активизировались «лженастоятели», которые обзванивают верующих и просят перевести деньги на благотворительность. Поэтому россиянам настоятельно рекомендуют совершать любые пожертвования только лично в храмах или через официальные сайты епархий.

Россия
мошенники
схемы
Пасха
