Двоих фигурантов дела о квартире Долиной ранее уже судили

Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 апреля 2026 в 09:07

Двоих фигурантов дела о квартире Долиной ранее судили за хищения

Лариса Долина
Подписывайтесь на нас в MAX

Двое фигурантов уголовного дела об афере в отношении певицы Ларисы Долиной ранее были судимы, передает РИА Новости. В материале указано, что они предстали с законом за кражи, разбой, грабеж и вымогательство.

Так, уроженец Йошкар-Олы Дмитрий Леонтьев сначала был осужден почти на пять лет за разбой и кражу, освободился условно-досрочно, затем отбыл срок еще за восемь эпизодов кражи. Уроженец столицы Марий Эл Артур Каменецкий отбыл пятилетний срок за вымогательство, грабеж и похищение у гражданина паспорта.

Вид рецидива преступлений Леонтьева является особо опасным, а вид рецидива Каменецкого определен как опасный, — говорится в документах.

До этого Балашихинский суд Московской области удовлетворил иск Долиной к фигурантам дела о мошенничестве. Аферистов обязали вернуть артистке 62 млн рублей. Первоначальные исковые требования Долиной составляли 176 млн рублей, но в ходе разбирательства были снижены до 114 млн.

Ранее стало известно, что Долиной может грозить штраф в 100 млн рублей за загрязнение природного водоема. С территории участка артистки в Подмосковье в местный ручей попадает болотная жижа, стекающая по ржавым каналам. Специалисты уже взяли пробы воды для анализа.

Регионы
Лариса Долина
квартиры
фигуранты
хищения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.