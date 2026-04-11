11 апреля 2026 в 09:50

Журналист RT Суини заявил, что только Россия поддержала его после атаки ЦАХАЛ

Глава бюро RT в Ливане Стив Суини в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону назвал Россию единственной страной, которая поддержала его после атаки израильской армии. По его словам, западные дипломаты не предложили ему никакой помощи, а родная для него Великобритания полностью проигнорировала инцидент. Интервью опубликовано на сайте Tucker Carlson Network.

Единственная страна, которая оказала мне реальную, твердую поддержку, — это Россия, — сказал Суини.

Ранее Суини и оператор телеканала RT Али Рида пострадали при исполнении профессиональных обязанностей на юге Ливана. Предварительно установлено, что израильский истребитель выпустил ракету по автомобилю съемочной группы, когда они находились вблизи военной базы.

Позднее Суини сообщил, что Израиль снова нанес удар вблизи журналистов RT в Ливане. Он отметил, что эти атаки вызвали напряженную обстановку в центре столицы арабской страны Бейрута. Все дороги, ведущие на юг Ливана, оказались заблокированы. В столице раздались как минимум два взрыва.

