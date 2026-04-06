06 апреля 2026 в 12:11

Власти Новороссийска сообщили о разрушениях после ночной атаки

В Новороссийске после ночной атаки ВСУ повреждены 25 домов

Фото: Юрий Березнюк/РИА Новости
После ночной атаки ВСУ повреждения зафиксированы в 25 домах Новороссийска, сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Кравченко. Работы по оценке ущерба и восстановлению ведут экстренные службы.

После снятия угрозы атаки в Новороссийске на пострадавших объектах начались работы с участием экстренных служб. На объезде осмотрел поврежденные объекты инфраструктуры. По предварительным данным, в результате атаки повреждения получили 10 многоквартирных и 15 частных домов в Южном и Восточном районах, — говорится в сообщении.

Ранее Кравченко сообщал, что число пострадавших в результате атаки Вооруженных сил Украины на Новороссийск в ночь на 6 апреля увеличилось до 10 человек, включая троих детей. После снятия угрозы начались восстановительные работы. Глава города осмотрел поврежденные объекты инфраструктуры. По предварительным данным, в результате атаки пострадали 10 многоквартирных и 15 частных домов в Южном и Восточном районах.

До этого Telegram-канал Baza сообщил, что в Новороссийске трое человек получили травмы после падения обломков беспилотника во дворе жилого дома. По версии источника, осколками также были повреждены припаркованные автомобили.

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
