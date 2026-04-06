Власти Новороссийска сообщили о разрушениях после ночной атаки

После ночной атаки ВСУ повреждения зафиксированы в 25 домах Новороссийска, сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Кравченко. Работы по оценке ущерба и восстановлению ведут экстренные службы.

После снятия угрозы атаки в Новороссийске на пострадавших объектах начались работы с участием экстренных служб. На объезде осмотрел поврежденные объекты инфраструктуры. По предварительным данным, в результате атаки повреждения получили 10 многоквартирных и 15 частных домов в Южном и Восточном районах, — говорится в сообщении.

Ранее Кравченко сообщал, что число пострадавших в результате атаки Вооруженных сил Украины на Новороссийск в ночь на 6 апреля увеличилось до 10 человек, включая троих детей. После снятия угрозы начались восстановительные работы. Глава города осмотрел поврежденные объекты инфраструктуры.

До этого Telegram-канал Baza сообщил, что в Новороссийске трое человек получили травмы после падения обломков беспилотника во дворе жилого дома. По версии источника, осколками также были повреждены припаркованные автомобили.