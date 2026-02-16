Кабартма: рецепт пышных чувашских лепешек на сковороде

Чувашская кухня богата вкусными и простыми в плане готовки блюдами. Одним из таких является кабартма — нежные и воздушные лепешки, которые можно подать с медом, джемом, сметаной или просто наслаждаться их мягкостью в чистом виде.
Это блюдо готовят на сковороде, что делает его быстрым и удобным вариантом для завтрака или семейного чаепития.
История и особенности кабартма
Кабартма — чувашские лепешки, которые отличаются своей пышностью. В отличие от обычных лепешек, их тесто готовится на кефире или молоке с добавлением соды, что делает их особенно мягкими. Эти лепешки можно сравнить с оладьями, но они более плотные и могут выступать как самостоятельное блюдо.
Ингредиенты (на 4−6 порций)
Для теста:
- 500 граммов муки;
- 250 мл кефира (или молока);
- 1 яйцо;
- 1 ч. л. соли;
- 1 ст. л. сахара;
- 1 ч. л. соды;
- 2 ст. л. растительного масла.
Дополнительно:
- растительное масло для жарки;
- сметана, мед или джем для подачи.
Способ приготовления
- В глубокой емкости взбиваем яйцо с солью и сахаром. Добавляем кефир (или молоко) и перемешиваем до однородности. Затем постепенно вводим просеянную муку, добавляя соду, дабы тесто вышло мягким и эластичным. В конце добавляем 2 ст. л. растительного масла и еще раз хорошо перемешиваем. Оставьте тесто на примерно 10−15 минут, чтобы сода начала действовать и сделала его более воздушным.
- После отдыха теста делим его на 6−8 равных частей. Каждую часть раскатываем в круг толщиной примерно 1 см. Кабартма не должны быть слишком тонкими, иначе они не получатся пышными.
- Разогреваем сковороду на умеренном огне и добавляем растительное масло. Выкладываем лепешки и жарим по три-четыре минуты с каждой стороны до золотистости. Кабартма должны равномерно подниматься и становиться пышными.
- Готовые лепешки выкладываем на салфетки или бумажные полотенца, чтоб убрать лишнее масло. Подаем лепешки горячими со сметаной, медом или джемом.
Советы по приготовлению
- Чтобы кабартма были еще более пышными, не перемешивайте тесто слишком долго после добавления соды.
- Можно добавить в тесто немного ванили или корицы для аромата.
- Если хотите сделать лепешки солёными, исключите сахар и добавьте немного натертого сыра или зелени.
Кабартма — это отличное блюдо для уютного завтрака или перекуса. Их легко приготовить, а вкус приятно удивит даже тех, кто пробует их впервые. Попробуйте сделать эти воздушные лепешки дома и насладитесь их нежной текстурой и ароматом! Приятного аппетита!
