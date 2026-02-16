Кабартма: рецепт пышных чувашских лепешек на сковороде

Чувашская кухня богата вкусными и простыми в плане готовки блюдами. Одним из таких является кабартма — нежные и воздушные лепешки, которые можно подать с медом, джемом, сметаной или просто наслаждаться их мягкостью в чистом виде.

Это блюдо готовят на сковороде, что делает его быстрым и удобным вариантом для завтрака или семейного чаепития.

История и особенности кабартма

Кабартма — чувашские лепешки, которые отличаются своей пышностью. В отличие от обычных лепешек, их тесто готовится на кефире или молоке с добавлением соды, что делает их особенно мягкими. Эти лепешки можно сравнить с оладьями, но они более плотные и могут выступать как самостоятельное блюдо.

Ингредиенты (на 4−6 порций)

Для теста:

500 граммов муки;

250 мл кефира (или молока);

1 яйцо;

1 ч. л. соли;

1 ст. л. сахара;

1 ч. л. соды;

2 ст. л. растительного масла.

Дополнительно:

растительное масло для жарки;

сметана, мед или джем для подачи.

Способ приготовления

В глубокой емкости взбиваем яйцо с солью и сахаром. Добавляем кефир (или молоко) и перемешиваем до однородности. Затем постепенно вводим просеянную муку, добавляя соду, дабы тесто вышло мягким и эластичным. В конце добавляем 2 ст. л. растительного масла и еще раз хорошо перемешиваем. Оставьте тесто на примерно 10−15 минут, чтобы сода начала действовать и сделала его более воздушным. После отдыха теста делим его на 6−8 равных частей. Каждую часть раскатываем в круг толщиной примерно 1 см. Кабартма не должны быть слишком тонкими, иначе они не получатся пышными. Разогреваем сковороду на умеренном огне и добавляем растительное масло. Выкладываем лепешки и жарим по три-четыре минуты с каждой стороны до золотистости. Кабартма должны равномерно подниматься и становиться пышными. Готовые лепешки выкладываем на салфетки или бумажные полотенца, чтоб убрать лишнее масло. Подаем лепешки горячими со сметаной, медом или джемом.

Советы по приготовлению

Чтобы кабартма были еще более пышными, не перемешивайте тесто слишком долго после добавления соды.

Можно добавить в тесто немного ванили или корицы для аромата.

Если хотите сделать лепешки солёными, исключите сахар и добавьте немного натертого сыра или зелени.

Кабартма — это отличное блюдо для уютного завтрака или перекуса. Их легко приготовить, а вкус приятно удивит даже тех, кто пробует их впервые. Попробуйте сделать эти воздушные лепешки дома и насладитесь их нежной текстурой и ароматом! Приятного аппетита!

