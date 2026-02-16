Зимняя Олимпиада — 2026
16 февраля 2026 в 15:19

Кабартма: рецепт пышных чувашских лепешек на сковороде

Кабартма: пошаговый рецепт пышных чувашских лепешек на сковороде
Чувашская кухня богата вкусными и простыми в плане готовки блюдами. Одним из таких является кабартма — нежные и воздушные лепешки, которые можно подать с медом, джемом, сметаной или просто наслаждаться их мягкостью в чистом виде.

Это блюдо готовят на сковороде, что делает его быстрым и удобным вариантом для завтрака или семейного чаепития.

История и особенности кабартма

Кабартма — чувашские лепешки, которые отличаются своей пышностью. В отличие от обычных лепешек, их тесто готовится на кефире или молоке с добавлением соды, что делает их особенно мягкими. Эти лепешки можно сравнить с оладьями, но они более плотные и могут выступать как самостоятельное блюдо.

Ингредиенты (на 4−6 порций)

Для теста:

  • 500 граммов муки;
  • 250 мл кефира (или молока);
  • 1 яйцо;
  • 1 ч. л. соли;
  • 1 ст. л. сахара;
  • 1 ч. л. соды;
  • 2 ст. л. растительного масла.

Дополнительно:
  • растительное масло для жарки;
  • сметана, мед или джем для подачи.

Способ приготовления

  1. В глубокой емкости взбиваем яйцо с солью и сахаром. Добавляем кефир (или молоко) и перемешиваем до однородности. Затем постепенно вводим просеянную муку, добавляя соду, дабы тесто вышло мягким и эластичным. В конце добавляем 2 ст. л. растительного масла и еще раз хорошо перемешиваем. Оставьте тесто на примерно 10−15 минут, чтобы сода начала действовать и сделала его более воздушным.
  2. После отдыха теста делим его на 6−8 равных частей. Каждую часть раскатываем в круг толщиной примерно 1 см. Кабартма не должны быть слишком тонкими, иначе они не получатся пышными.
  3. Разогреваем сковороду на умеренном огне и добавляем растительное масло. Выкладываем лепешки и жарим по три-четыре минуты с каждой стороны до золотистости. Кабартма должны равномерно подниматься и становиться пышными.
  4. Готовые лепешки выкладываем на салфетки или бумажные полотенца, чтоб убрать лишнее масло. Подаем лепешки горячими со сметаной, медом или джемом.

Советы по приготовлению

  • Чтобы кабартма были еще более пышными, не перемешивайте тесто слишком долго после добавления соды.
  • Можно добавить в тесто немного ванили или корицы для аромата.
  • Если хотите сделать лепешки солёными, исключите сахар и добавьте немного натертого сыра или зелени.

Кабартма — это отличное блюдо для уютного завтрака или перекуса. Их легко приготовить, а вкус приятно удивит даже тех, кто пробует их впервые. Попробуйте сделать эти воздушные лепешки дома и насладитесь их нежной текстурой и ароматом! Приятного аппетита!

Ранее мы поделились рецептом хуплу –– традиционного чувашского пирога с картофелем и мясом.

