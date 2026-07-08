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08 июля 2026 в 17:35

Трамп отделался «общими обещаниями» по Украине

Bloomberg: Трамп на саммите НАТО не дал конкретных обещаний по Украине

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shawn Thew — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Президент США Дональд Трамп в ходе закрытой части саммита НАТО не дал европейским союзникам конкретных обещаний по Украине, сообщило агентство Bloomberg. Европейские чиновники тщетно старались перенаправить его внимание с Ирана на ситуацию вокруг Украины.

Европейские чиновники хотели переключить внимание Трампа на Украину, но в его речи они получили лишь общее обещание поддержки. Трамп заявил своим союзникам, что США готовы продолжать продавать оружие европейцам, которые затем смогут передать его Киеву, — говорится в материале.

Ранее Трамп заявил на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, что Соединенные Штаты могут обеспечить закрытие воздушного пространства над Украиной в рамках гарантий безопасности. Однако, отметил он, в случае заключения сделки этот вопрос потеряет свою актуальность.

До этого Трамп заявил на саммите НАТО, что Европа должна уважать Соединенные Штаты. Также он потребовал от союзников увеличить расходы на оборону. Выступление прозвучало на закрытой части встречи с лидерами Альянса.

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