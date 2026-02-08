Страны Прибалтики готовы задействовать излюбленный метод публичной травли в виде антироссийской истерии уже против собственных неугодных артистов, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале. По ее словам, это работающий уже по инерции новый виток «антироссийской истерики».

Постаревшие и потускневшие литовские звезды в лице лауреатов конкурса «Вильнюсские башни» просто не могут перенести, что кто-то делит с ними сцену, да еще, невиданное дело, использует «славянские музыкальные мотивы» (что бы это ни значило), — написала Захарова.

Так она прокомментировала новость об обвинениях литовской певицы Йесики Шивокайте в излишнем славянизме и использовании русских мотивов в песнях.

Ранее киевские правоохранители привлекли к административной ответственности трех местных жительниц за исполнение песен на русском языке в машине. Их наказали по статье о мелком хулиганстве.

Тем временем депутаты Верховной рады Наталья Пипа, Игорь Гузь и Владимир Вятрович внесли в парламент законопроект о запрете преподавания на русском языке в частных школах. В пояснительной записке указано, что в стране фиксируются случаи работы «нелицензированных частных учебных заведений», где преподают на русском.